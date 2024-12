Il 2025 è un anno come piace a voi: all’insegna della stabilità e della crescita personale, avrete l’opportunità di consolidare le vostre finanze e rafforzare le relazioni personali. L’inizio dell’anno porta una ventata di energia, con Saturno che vi spinge a definire meglio i tuoi obiettivi. È il momento ideale per fare piazza pulita delle situazioni stagnanti. Tenete presente che una decisione difficile, nel prossimo futuro si rivelerà a vostro vantaggio In generale è un anno di grande evoluzione caratterizzato da cambiamenti importanti e nuove opportunità.

Preparatevi a fare i conti con alcune sfide, ma ricordate che ogni ostacolo sarà un trampolino di lancio per il tuo successo personale e professionale. Ottimo periodo da aprile e giugno, per intrecciare nuove conoscenze, per viaggiare e dare il via a un progetto. L’estate – tra luglio e settembre – potrebbe portare qualche turbolenza sul fronte lavorativo, ma nulla che non possa essere risolto con la vostra determinazione. Plutone in Acquario vi permetterà di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita. Seguite l’istinto.

Oroscopo Toro 2025: denaro

L’anno sarà illuminato da opportunità finanziarie inaspettate quanto promettenti. È il momento ideale per investire in progetti a lungo termine o nell’acquisto di un immobile. Le entrate saranno ottime ma importante non perdere di vista le spese. Un approccio cauto e riflessivo nella gestione del denaro sarà fondamentale.

Amore

ln coppia, il 2025 è un anno di consolidamento, armonia ed evoluzione, ottimo per sposarvi, convivere o avere un bebè. Soli: negli affari di cuore è uno splendido anno! Da maggio ad agosto e a fine anno le possibilità di dare il via a una storia d’amore sono altissime: fascino al top, avete l’effetto calamita.

Forma fisica

Non avrete problemi ma in alcuni momenti dell’anno se sentite che lo stress è in agguato, concedetevi dei momenti di riposo, praticate attività rilassanti, esercizio fisico e seguite una dieta sana.

Prima decade

Che si tratti della vostra vita privata, professionale o sociale, Plutone in Acquario nella vostra vita ha dato il via a un cambiamento profondo e irreversibile, Fate attenzione a gestire gli scatti di ribellioni, i conflitti nei confronti di figure autoritarie e nelle relazioni in generale. Nel 2025, Nettuno, Urano e Saturno tre pezzi da novanta, accentuano questa riflessione fondamentale così da scegliere la strada migliore. Un percorso che ti permette di scoprire nuove risorse creative e sfruttarle per esprimere una nuova sfaccettatura di voi stessi. È necessario liberare la strada, eliminare situazioni e convinzioni del passato che vi bloccano. Tra il 5 giugno e il 28 luglio, Giove in Cancro renderà l’atmosfera più leggera, è il periodo migliore dell’anno: potrebbero arrivare delle ottime opportunità che vi permetteranno di guadagnare di più- Sarà un periodo di felicità e ottimismo, sarete più socievoli e in buoni rapporti con gli amici, i familiari, i colleghi. E’ un buon momento per studiare, viaggiare e risolvere eventuali questioni legali.

Seconda decade

Dal 22 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025, Saturno in buon aspetto alla vostra decade segnala un momento di progressi costanti verso i vostri obiettivi. Avete la pazienza, la resistenza e la fiducia necessarie per assumere maggiori responsabilità. Risultati e successi di peso possono portare a maggiore stabilità, sicurezza e soddisfazione. Le relazioni amorose dovrebbero godere di più impegno, oppure potresti incontrare qualcuno molto più vecchio o più giovane di te. Tra il 12 e il 31 maggio, occhio all’orgoglio e a un eccesso di sicurezza che potrebbe essere scambiata per presunzione: dovete difendere la vostra reputazione! Dal 19 luglio al 19 settembre godrete di un periodo fortunato: si presenteranno ottime opportunità, potrete aumentare le entrate e mostrare con successo il vostro talento. Nei successivi mesi l’atmosfera sarà tranquilla, ideale per sviluppare senza ansia a quanto avete dato il via in precedenza e affermarvi.

Terza decade

Fino ad aprile 2025, Nettuno in buon aspetto alla vostra decade vi renderà più empatici e sensibili nei confronti di chi vi circonda. Da questo mese in poi, toccherete con mano che potete realizzare i vostri progetti, concretizzare ciò che avete in mente da tempo, in linea con il vostro percorso e la nuova concezione della vostra vita. Contate su Urano (fino al 7 luglio e ancora tra l’8 novembre 2025 e il 26 aprile 2026) per completare un processo iniziato nel 2023 che ti ha permesso di spezzare le ultime catene che impedivano di realizzarvi pienamente. Splendido periodo quello tra metà settembre e fine dicembre, quando Giove in Cancro guarderà con benevolenza la vostra decade: potreste avere modo di guadagnare di più, lanciarvi nell’acquisto di una casa oppure ampliare il giro delle conoscenze e stringere relazioni con persone influenti pronte all’occorrenza pronte a dare un aiuto concreto.