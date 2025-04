Con l’avvio del mese di aprile, ci concentriamo su ciò che ci dicono le stelle. Due segni, in particolare, devono tremare

La settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025 si preannuncia ricca di novità e cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Le influenze astrali porteranno energia, riflessione e opportunità in vari ambiti della vita. Ecco le previsioni dettagliate per ciascun segno. Attenzione perché in particolare due segni zodiacali vivranno un momento particolarmente delicato.

Per alcuni segni, l’inizio del mese sarà caratterizzato da un’energia frizzante, tipica della primavera. Nel lavoro, le idee brillanti non mancheranno, ma sarà fondamentale tradurle in azioni concrete, evitando scontri con colleghi o superiori. In amore, i single godranno di un fascino alle stelle, con incontri stimolanti sebbene effimeri, mentre nelle coppie la passione si riaccenderà, purché si evitino discussioni su questioni banali.

Ma sono in particolare due le costellazioni su cui ci concentriamo oggi. E, purtroppo, per loro le stelle non sono benevole. Il consiglio, ovviamente, è quello di sempre: affrontare tutto questo in maniera proattiva e uscirne con forza rinnovata.

Tempesta per due segni zodiacali

I Cancro vivranno una settimana tra alti e bassi, con sbalzi d’umore da gestire. Nel lavoro, potrebbero sentirsi sottovalutati, ma la pazienza sarà la loro arma migliore. In ambito sentimentale, un incontro potrebbe smuovere i single, anche se non si tratta ancora del grande amore, mentre nelle coppie potrebbero emergere richieste eccessive da parte del partner, richiedendo equilibrio. ​

Per i Capricorno, l’energia sarà solida, anche se potrebbero tendere a chiudersi troppo in se stessi. Nel lavoro, ritorna la voglia di costruire e pianificare a lungo termine. In ambito sentimentale, un incontro potrebbe sorprendere i single, sebbene possano avere difficoltà a fidarsi subito, mentre le coppie vivranno un periodo di stabilità, necessitando di ravvivare la quotidianità

Come detto, le stelle hanno parlato. E non possiamo non dare un incoraggiamento ai nati sotto il segno del Cancro e del Capricorno. Nonostante le previsioni astrali non siano benevole, soprattutto per questa prima settimana di aprile, c’è sempre modo di uscirne. E bisogna farlo con un atteggiamento resiliente e intensamente positivo. Ricordiamoci sempre che, sia quando ci sorridono, sia quando sono meno esaltanti per noi, le previsioni astrali ci danno solo una traccia sulla nostra vita. Abbiamo il libero arbitrio, per cui sta a noi, poi, trasformare tutto in opportunità o tenere botta, in attesa di tempi migliori.