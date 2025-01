Come tradiscono gli uomini dei vari segni zodiacali? La risposta, evidentemente, ci arriva direttamente dalle stelle

Si dice che amore e gelosia siano nati insieme, ma forse nello stesso istante ha fatto il suo ingresso sulla scena anche il tradimento. Non si tratta di un semplice fenomeno, ma di una consuetudine sociale trasversale e senza crisi, che colpisce indistintamente ricchi e poveri, istruiti e ignoranti, celebrità e gente comune. Quando il tradimento coinvolge personaggi noti, si scatena inevitabilmente una tempesta mediatica che alimenta gossip, meme e articoli redditizi. A volte, persino chi tradisce o chi è tradito riesce a trarre vantaggio, come dimostrano alcuni recenti scandali in politica.

Ma c’è un segno zodiacale più predisposto al tradimento? La risposta, secondo gli astrologi, è no. Tutti i segni possono cadere in tentazione, ognuno per motivazioni diverse. Ecco un ritratto ironico e pungente dei dodici segni alle prese con la fedeltà… o la sua mancanza.

Come tradiscono gli uomini dei vari segni zodiacali

Impulsivo e passionale, l’Ariete è guidato più dall’istinto che dalla ragione. Incarna il cliché dell’uomo “da una botta e via”, sempre pronto all’azione senza troppi sensi di colpa. Nonostante la sua infedeltà fisica, il cuore resta spesso legato al partner ufficiale.

Simbolo di sensualità, il Toro è un edonista per natura. Diviso tra l’indole placida e quella impetuosa, tradisce per insoddisfazione o per semplice golosità. Il suo tallone d’Achille? La cucina e l’affetto, che se mancanti lo spingono verso nuove braccia.

Cerebrale e civettuolo, il Gemelli tradisce più con la mente che con il corpo. Basta una lusinga per conquistarlo, e la curiosità lo porta a sperimentare. Per lui, l’infedeltà è più un gioco che un vero coinvolgimento emotivo.

Protettivo e sensibile, il Cancro tradisce raramente, ma quando lo fa è per colmare un vuoto affettivo. Tuttavia, i sensi di colpa lo tormentano, facendolo oscillare tra il desiderio di avventura e il bisogno di stabilità familiare.

Il re dello zodiaco ama l’adorazione e la lusinga. Il Leone tradisce per dimostrare il proprio potere seduttivo e per confermare la propria magnificenza. Ma attenzione: dietro la sicurezza ostentata, può nascondersi un’ingenuità che lo rende vulnerabile.

Non lasciatevi ingannare dal nome: la Vergine è tutt’altro che innocente. Precisa e meticolosa anche nell’infedeltà, tradisce per puro piacere, ma mantiene il cuore fedele al partner, soprattutto con l’avanzare dell’età.

Affascinante e raffinata, la Bilancia tradisce per moda o per sfizio. Non è mai banale e sceglie con cura i suoi flirt, ma resta legata all’ideale del matrimonio perfetto, almeno in apparenza.

Il segno più enigmatico dello zodiaco vive intensamente sia l’amore che il tradimento. Lo Scorpione tradisce di nascosto, spesso spinto da desideri trasgressivi, ma è anche capace di profonde emozioni.

Dietro un’apparenza rispettabile si nasconde uno spirito libero. Il Sagittario tradisce per esplorare e scoprire, spinto dalla sua natura cosmopolita e dalla voglia di abbattere confini, anche tra le lenzuola.

Ambizioso e pratico, il Capricorno tradisce senza grandi giustificazioni: gli piace e basta. Nonostante l’immagine rigorosa, è un amante instancabile che cerca di coniugare lavoro e piacere.

Innovativo e indipendente, l’Acquario tradisce per sfuggire alle costrizioni. I nativi di questo segno si dividono in due categorie: chi è fedele per natura e chi colleziona avventure, spinto dalla curiosità e dall’amore per la libertà.

Sognatore e romantico, il Pesci tradisce alla ricerca dell’amore ideale. Vive in un perenne stato di inquietudine, che lo porta a cercare innumerevoli “anime gemelle” in una continua esplorazione emotiva e sensuale.