Oroscopo dal 5 all’11 agosto soldi, questo segno non deve (assolutamente) prendere decisione affrettate: potrebbe perdere tutto

Guai in vista per questo segno, l’oroscopo dal 5 all’11 agosto lo mette bene in guardia: meglio contare fino a 10 prima di agire.

Agosto non ha fatto nemmeno in tempo ad iniziare che già dal punto di vista astrologico si sono verificati una serie di cambiamenti che hanno mescolato tutte le carte in tavola, che fino ad ora sono andate in un certo senso. Cambiamenti che coinvolgeranno più o meno tutti e 12 i segni dello zodiaco, sia in positivo che in negativo.

Nella settimana che andrà dal 5 all’11 agosto si potrà assistere all’arrivo di Venere sotto il segno della Vergine, che si andrà ad unire al passaggio di Mercurio (avvenuto già nei giorni scorsi) e a Marte che passerà nel segno dei Gemelli. Ma cosa vuol dire esattamente tutto questo? Ebbene, tutto questo passaggio di pianeti, non farà altro che mettere in seria difficoltà un segno in particolare, che potrebbe risentire maggiormente.

Dal 5 all’11 agosto guai in vista per questo segno: l’oroscopo avverte alla prudenza e a non fare scelte azzardate

Stiamo ormai affrontando questa prima settimana di agosto e già nell’aria si sono intravisti i primi cambiamenti dovuti dal passaggio di alcuni pianeti. A differenza di qualche segno che riuscirà a trarne comunque beneficio, ce ne sarà un altro che troverà particolari problemi nella prossima settimana. Stiamo parlando dello Scorpione, che purtroppo, dovrà fare i conti con uno stop forzato.

Cari amici dello Scorpione, i giorni che verranno saranno piuttosto turbolenti dal punto di vista finanziario. Infatti, prima di procedere in decisioni affettate fareste meglio a confrontarvi con chi vi sta accanto. Scelte azzardare ed il passo più lungo della gamba potrebbero spingervi sull’orlo del baratro.

Siete particolarmente stressati e questo potrebbe farvi commettere qualche grave errore di comunicazione con gli altri. Cercate di rilassarvi, magari facendo un po’ di sana meditazione e prima di agire contate almeno fino a 10. Avete Mercurio retrogrado, quindi fino all’8 agosto meglio non osare e non sperimentare nulla.

Anche la situazione sentimentale potrebbe farvi avere qualche piccolo problema. Incomprensioni e litigi sono all’ordine del giorno e tutto ciò potrebbe spingervi a commettere qualcosa di cui poi vi pentirete amaramente. Meglio per i single, infatti, un incontro inaspettato potrebbe svoltare l’estate.

Ma anche in questo caso si tratta di una situazione temporanea, infatti, già nel fine settimana le cose potrebbero man mano sistemarsi. Siate sempre scrupolosi e fidatevi del vostro istinto, sarà proprio lui ad indicarvi la retta via.