Oroscopo del mese di dicembre, le previsioni degli astri per il segno dell’acquario, una rassegna dai siti del mondo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Anche se potresti raccogliere apprezzamenti e complimenti per i tuoi risultati, sarai anche preoccupato di riorganizzare il disordine nel ripostiglio della tua mente.

Mentre Mercurio trascorre gran parte di dicembre attraversando la tua dodicesima casa, potresti anche ripensare alcune delle tue più grandi narrazioni di lotta, riflettere sul passato per comprendere meglio e rivedere i tuoi vecchi diari dei sogni.

Puoi riuscirci benissimo senza mai uscire di casa, ma questo potrebbe anche essere il momento giusto per partecipare a un ritiro di meditazione silenziosa o a una vacanza che si presta alla contemplazione silenziosa. Sarai particolarmente ricettivo alle intuizioni il 22, quindi presta attenzione ai messaggi e alle trasmissioni che arrivano alla tua consapevolezza.

Alla fine di novembre le stelle accennavano a opportunità e successi. Purtroppo dobbiamo darti il ​​solito avvertimento sull’economia (può essere più forte del tuo oroscopo).

Goditi il ​​piacere di sapere che lunedì 2 dicembre Venere, governatrice della ricchezza, entra nella tua decima casa dello stato sociale. Quindi, pur bilanciando abbastanza riposo per mantenere la tua sanità mentale, dì sì alle feste festive non solo per il divertimento ma anche per le potenziali connessioni che potrebbero portare.

Dopo che Venere entrerà in Scorpione il 4, ci sarà più amore in arrivo per il lavoro che svolgi nel mondo.

L’umore migliora un po’ quando Venere entra in Sagittario il 29. Le prossime quattro settimane saranno per te un periodo turbolento e sociale, pieno di appuntamenti con gli amici, festival e cene di comunità. Con Giove posizionato direttamente nella tua quarta casa il 30, potresti anche essere dell’umore giusto per portare la festa a casa e organizzare una o due celebrazioni. Festa in casa di Capodanno, forse?

Nettuno si dirige direttamente nel segno dei Pesci, mercoledì 6 dicembre, influenzando la tua 2a Casa dei Possedimenti. Questo transito porta chiarezza, soprattutto riguardo alle tue finanze e relazioni.

Cosa hanno in comune il denaro e le emozioni? Bene, astrologicamente parlando, li possiedi entrambi. È un buon momento per iniziare a pensare ai propositi per il nuovo anno, concentrandosi sulla sicurezza sia materiale che emotiva.

Martedì 12 dicembre porta una luna nuova in Sagittario, illuminando la tua undicesima Casa dell’Amicizia, un’occasione perfetta per uscire con gli amici. Tuttavia, anche Mercurio diventa retrogrado lo stesso giorno, quindi fai attenzione ai potenziali incidenti di comunicazione e pianifica possibili ritardi.

Il sole lascia il Sagittario ed entra nel Capricorno giovedì 21 dicembre, spostando la tua attenzione sul lavoro. Potresti ritrovarti finalmente con un giorno libero, solo per riportare i tuoi pensieri ai progetti di lavoro.

Sebbene l’ambizione sia importante, cerca di bilanciarla con un po’ di relax durante le vacanze. È importante in questo periodo dell’anno ricordare che il riposo è un investimento. Il tuo cervello e il tuo corpo hanno bisogno di tempi di inattività per svolgere al meglio il loro lavoro.

Luna piena in Cancro martedì 26 dicembre. Illumina la tua sesta Casa della Salute, ma questo non è motivo di preoccupazione. È solo una scusa approvata dagli astrologi per concentrarsi sullo sfarzo e sul glam.Ancora non sai come festeggiare o cosa indossare?

Chiama un amico. Quando Venere, che governa tutte le relazioni cruciali, e non solo quelle romantiche, si trasferirà in Sagittario e nella tua undicesima Casa dell’Amicizia venerdì 29 dicembre, tutti gli Acquari vivranno una delle migliori notti dell’anno, a fine gioco in quanto può essere, scegliendo di coltivare relazioni platoniche.

Le stelle martellano questo messaggio, incoraggiandoti davvero a incontrare i migliori amici quando il fortunato pianeta Giove andrà diretto in Toro sabato 30 dicembre, proprio nella tua quarta casa di casa e famiglia. Questo transito ti ricorda il significato della famiglia che hai scelto, portando potenzialmente crescita e un senso di appartenenza più profondo nella tua vita personale.

Se esci con qualcuno, ovviamente, sono i benvenuti. In effetti, questa notte sembra così vantaggiosa per le relazioni che, secondo il tuo oroscopo di dicembre in Acquario, è l’ideale per presentare i due.