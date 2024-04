Oroscopo della settimana, Leone, 7-14 aprile: evitate il romanzo proibito

Oroscopo dell’amore per il Leone questa settimana

La prima parte della settimana è buona per esprimere le proprie emozioni. Riceverai una risposta positiva dalla cotta. Coloro che sono già innamorati possono portare la relazione al livello successivo. Alcuni problemi possono esistere nelle relazioni a distanza e potresti risolverli attraverso una discussione aperta. Trascorri più tempo con l’amante e loda sempre il partner per il successo sia personale che ufficiale. Coloro che sono sposati dovrebbero stare lontani dalle relazioni amorose extraconiugali.

Oroscopo del lavoro del Leone questa settimana

Sii pronto a gestire un nuovo progetto e consideralo un’opportunità d’oro per scalare le scale del successo professionale. Potresti essere una vittima della politica aziendale ed è fondamentale evitare i pettegolezzi e rimanere nel buon libro della direzione. Coloro che desiderano cambiare lavoro possono mettere giù il giornale nella prima parte della settimana. Gli studenti supereranno gli esami e anche alcuni dipendenti pubblici vedranno un cambiamento di sede.

Oroscopo dei soldi del Leone questa settimana

È necessario fare attenzione nella prima parte della settimana poiché i rendimenti finanziari potrebbero non essere buoni come le vostre aspettative. È saggio evitare investimenti ciechi e rivolgersi invece all’aiuto di esperti. Alcuni Leone acquisteranno una proprietà o un veicolo nella prima metà della settimana. Puoi spendere soldi per la felicità personale, ma assicurati che non vengano spesi per cose inutili e anche il risparmio è fondamentale a lungo termine.

Oroscopo della salute del Leone questa settimana

Durante la settimana non si presenterà alcun problema medico importante. Fai una passeggiata al mattino o siediti sotto un albero per un po’ di tempo, questo ti manterrà ringiovanito per l’intera giornata. Alcuni Leone svilupperanno febbre virale o mal di gola che potrebbero non essere abbastanza gravi da avere un impatto sulla loro vita di routine.