Blitz dice

Nel 2023, come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Onu, nel pianeta sono stati spesi 2.400 miliardi di dollari per le armi. Esatto, 2.400 miliardi o 2,4 trilioni di dollari se preferite. L’Italia, al quindicesimo posto, ne ha spesi 35. Tutti soldi, come ha ricordato Mattarella che sarebbero potuti servire “per la crescita […]