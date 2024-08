Oroscopo di domani 29 agosto: amore alle stelle per questo segno, è il più fortunato del giorno

L’amore andrà a gonfie vele per questo segno: secondo l’oroscopo del 29 agosto la passione sarà alle stelle.

C’è chi crede nelle storie d’amore con lieto fine, proprio come quello delle favole, e chi invece non ci ha mai creduto, preferisce godersi il momento e vivere giorno per giorno. Un modo di vedere che magari non può essere condiviso, ma è del tutto comprensibile, soprattutto se si viene da una serie di delusioni anche piuttosto dolorose.

È proprio per evitare ‘brutte sorprese’ che spesso si sceglie di consultare l’oroscopo anche per scoprire cosa riserva dal punto di vista sentimentale. Infatti, non tutti i segni sono fatti per stare insieme, anzi, alcuni sono capaci di fare scintille anche solo ritrovandosi nella stessa stanza.

Ebbene, se si vuole avere le idee un po’ più chiare su cosa potrebbe accadere già da domani, è giusto sapere che l’oroscopo del 29 agosto eleggerà un solo segno tra i favoriti e che sarà fortunatissimo in amore.

Fortuna in amore per questo segno dello zodiaco: l’oroscopo del 29 agosto sarà ricco di colpi di scena

C’è chi è interessato a scoprire cosa potrebbe accadere dal punto di vista lavorativo, chi invece preme sapere come sarà la salute e poi ci sono loro: gli inguaribili romantici che sperano che la loro vita sentimentale vada sempre al meglio.

Ed è proprio a loro che vogliamo svelare un piccolo segreto, infatti, nella giornata di domani ci sarà un segno particolarmente fortunato proprio in amore. Ebbene, saranno proprio tutti coloro nati sotto il segno del Toro, a vivere momenti intensi e ricchi di passione.

Cari amici del Toro, tutti voi che siete nati dal 20 aprile al 20 maggio, preparatevi a vivere le prossime 24 ore alla grande. L’oroscopo per voi non ha dubbi e vi stravolgerà completamente dal punto di vista sentimentale. Grazie a Venere favorevole, la passione sarà davvero alta e in coppia le cose andranno veramente bene, proprio come non accadeva da tempo.

Se invece siete single, è arrivato il momento di guardarvi intorno, perché l’amore non è poi così lontano dai vostri occhi e qualcuno di insospettabile non aspetta altro che facciate voi il primo passo. Che sia davvero l’inizio di una storia a lieto fine? Questo lo potrete scoprire solo vivendo.

Per scoprire nel dettaglio cosa accadrà anche agli altri segni dello zodiaco, non resta che consultare l’oroscopo del giorno, che entrerà più nello specifico.