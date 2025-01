Abbiamo scollinato la metà del mese di gennaio. Vediamo allora quali saranno i segni fortunati negli ultimi giorni del mese

Le previsioni astrologiche annunciano una settimana movimentata, con transiti che promettono armonia per alcuni segni e sfide per altri. I grandi favoriti sono due segni zodiacali, mentre altre costellazioni potrebbero incontrare qualche difficoltà. Ecco il dettaglio segno per segno.

Le stelle offrono opportunità e sfide: affrontate ogni giorno con consapevolezza e ottimismo, traendo il meglio da ciò che il cielo ha in serbo per voi. E scopriamo insieme quali sono i due segni che avranno un’ultima parte del mese di gennaio davvero felice, sotto tutti i punti di vista.

Ovviamente, come sempre accade quando parliamo di oroscopo e previsioni astrali, non possiamo non sottolineare come le stelle ci diano solo una traccia, un filo rosso da seguire. Tocca poi a noi imboccare una strada che ci viene indicata. E il consiglio è quello di sempre: sia in ambito professionale, che in ambito personale, facciamolo con oculatezza. I nostri rapporti sentimentali e le nostre finanze – solo per citare due esempi – ringrazieranno.

Due segni al top alla fine di gennaio

Senza ombra di dubbio, il segno più fortunato, nella fine del mese di gennaio, sarà il Toro. Conosciamo le persone che appartengono a questa costellazione come, in genere, quelle maggiormente con la testa più sulle spalle. Le più oculate. La Luna piena illumina il vostro cammino, regalando intuizioni brillanti e una sensazione di appagamento. Mercurio e Venere collaborano per offrirvi idee vincenti e incontri positivi, mentre Saturno dona stabilità e pragmatismo. È il momento di consolidare progetti importanti o di concedervi qualche piccola follia. Voto: 8,5

Può sorridere, però, anche l’Acquario, il segno più indipendente ed eccentrico tra i dodici dello Zodiaco. Settimana serena, con pochi ostacoli. Attenzione alla Luna opposta da martedì a giovedì, che richiederà un po’ di diplomazia. Domenica il Sole entra nel vostro segno, portando energia nuova per affrontare i giorni a venire. È il momento di riscoprire vecchi progetti e di concentrarvi su ciò che conta. Voto: 7

In entrambi i casi, il weekend sarà ideale per rimettere ordine nelle vostre priorità. In generale, le persone che appartengono a queste due costellazioni vivranno una fine del mese di gennaio con energia e piccoli successi. In particolare, ultima settimana del mese emotivamente intensa, con la Luna piena che vi invita a osare.