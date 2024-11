Oroscopo fino al 10 novembre: vincita super per un segno

Scopriamo le novità dell’oroscopo della settimana fino al 10 novembre e cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni dello Zodiaco.

Siamo tornati con il nostro appuntamento con l’oroscopo settimanale in cui analizziamo segno per segno come andranno le cose per i segni zodiacali. Inizia una nuova settimana in questo mese di novembre e va detto che la settimana che va dal 4 al 10 vedrà protagonisti soprattutto i segni di fuoco grazie all’entrata di Marte nel Leone.

Andiamo non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere tutte le previsioni per quanto riguarda amore, lavoro e salute, chi saranno i favoriti delle stelle e cosa ci si dovrà aspettare nei prossimi giorni.

Previsioni dell’oroscopo fino al 10 novembre 2024 segno per segno

Con il lunedì inizia la nuova settima e anche le anticipazioni dell’oroscopo riguardanti tutti i segni dello Zodiaco. Ecco cosa dicono le stelle e chi saranno i più fortunati che potranno affrontare i giorni a venire con energia e buoni auspici.

Ariete. I nati sotto il segno dell’Ariete avranno nuove prospettive di crescita e la loro capacità di comunicazione sarà migliorata tanto che sul lavoro ci saranno diverse possibilità di farsi notare da chi conta. Note positive anche per quanto riguarda l’amore, soprattutto nel fine settimana.

Toro. L’umore dei Toro risentirà un po’ dell’entrata di Marte nel Leone che potrà causare disagi interiori e una certa tendenza alla cupezza. Bisognerà cercare di tenere a freno il nervosismo per non causare incomprensioni con le persone care.

Gemelli. Dovranno evitare in tutti i modi le discussioni perché si potrebbero rivelare un’arma a doppio taglio e generare conflitti ben più grandi. Il consiglio delle stelle ai Gemelli è: meglio dedicare del tempo alla meditazione e agli hobby.

Cancro. Problemi a metà settimana ma i Cancro riusciranno a dribblarli sapientemente, anche le questioni più spinosa potranno essere risolte o comunque rimandate a momenti migliori. Fine settimana rilassante in compagnia di amici.

Leone. Settimana di grandi successi per il Leone che potrà affascinare tutti con la sua forza interiore. Solo nel fine settimana ci potranno essere dei piccoli ostacoli lungo il cammino, ma niente che non si possa superare con un po’ di riflessione.

Vergine. I nati sotto il segno della Vergine sentiranno forte il bisogno di evadere dalla routine e di ritrovare un contatto con il proprio io interiore. Bisognerà concentrarsi per non farsi trasportare dai cattivi pensieri.

Bilancia. Prendere le cose che accadono con filosofia dovrà essere il mantra per la Bilancia, non bisognerà rinunciare ai propri desideri ma stare con i piedi per terra aiuterà a non cadere.

Scorpione. I nati nel segno dello Scorpione saranno messi a dura prova e vivranno momenti di tensione che si potranno sciogliere solo nel fine settimana. Da evitare i ripensamenti per raggiungere l’obiettivo, anche se ambizioso è a portata di mano.

Sagittario. Ci sarà una sorpresa inaspettata e questo potrà riguardare l’incontro con una persona o anche una vincita inattesa. La settimana per i Sagittario sarà davvero scoppiettante.

Capricorno. La riflessione sulle mosse da scegliere per portare a casa la vittoria sarà l’aspetto fondamentale di questa settimana. I Capricorno potranno lavorare a progetti che vedranno la loro realizzazione a brevissimo

Acquario. La settimana sarà particolarmente proficua per chi lavora in ambito artistico e grazie a Venere in Sagittario l’amore godrà di interessanti novità.

Pesci. Questa settimana che va dal 4 al 10 novembre le previsioni dell’Oroscopo del giorno per i Pesci indicano una situazione di confusione in ambito amoroso e anche sul lavoro ci potranno essere problemi di incomprensione specialmente per chi lavora in team.