Oroscopo fino al 24, Plutone in Acquario sconvolge questo segno: attenzione a quello che sta per succedere

Un avvenimento astrale che rischia di sconvolgere i dodici segni dello Zodiaco. Ecco cosa accadrà fino al 24 novembre

Questa settimana gli appassionati di astrologia assisteranno a un evento raro e significativo: il pianeta Plutone lascerà il Capricorno per entrare nel segno dell’Acquario, segnando un cambio di energia che influenzerà tutti i segni zodiacali per anni a venire. Cosa significa tutto questo? Stiamo per scoprirlo insieme.

C’è, in particolare, un segno zodiacale che trarrà giovamento da questo sconvolgimento astrale. E, allora, scopri cosa ti riservano le stelle con l’oroscopo della settimana fino al 24 di novembre.

Oroscopo: i segni che salgono e che scendono

Ariete, finalmente Plutone non sarà più in quadratura con il tuo segno, liberandoti da anni di tensione, soprattutto sul lavoro. Ora potrai trovare nuovi alleati e ottenere successi grazie all’appoggio di Mercurio e Giove. Tuttavia, Venere dissonante potrebbe portare qualche incomprensione in amore. Occhio a una luna capricciosa nei primi giorni della settimana.

Plutone in Acquario apre nuove possibilità per te, caro Gemelli! potresti dover affrontare alcune difficoltà sul lavoro questa settimana, ma Giove ti promette una ricompensa per gli sforzi. Questo è il momento di scoprire ciò che desideri davvero e imboccare nuove strade.

Se sei del segno del Cancro, dopo anni di opposizione di Plutone, puoi finalmente respirare. Inizia un periodo più sereno, dove legami autentici e sani saranno al centro della tua vita. Tuttavia, Venere opposta potrebbe creare qualche tensione nella coppia o in ambito lavorativo.

Non bene, invece, il Leone. L’opposizione di Plutone al tuo segno, che durerà anni, ti invita a prestare attenzione alle persone che frequentano. Non tutti i rapporti saranno positivi per la tua crescita personale. Fortunatamente, Marte e Giove favorevoli ti offrono opportunità lavorative che meritano di essere colte al volo.

Passiamo alla Vergine. Con Plutone in Acquario, ti trovi in ​​un momento di trasformazione. Le stelle ti consigliano di concentrarti su ciò che ti fa stare bene. Venere ti regalerà nuovi amori o rafforzerà quelli già esistenti, mentre alcune sfide sul lavoro potrebbero metterti alla prova. Mercurio in congiunzione ti rende protagonista, Sagittario. È il momento di spingere per quel progetto che ti sta a cuore. Nonostante gli ostacoli portati da Giove in opposizione, la tua determinazione ti permetterà di superare qualsiasi difficoltà.

E poi i due protagonisti, Capricorno e Acquario. Finalmente Plutone lascia il tuo segno, e con lui ti liberi di un periodo di lotte e pressioni. Ora puoi concentrarti su un nuovo equilibrio, lasciando da parte ambizioni esasperate per trovare serenità nelle piccole cose quotidiane. Plutone entra nel tuo segno, inaugurando una vera rivoluzione nella tua vita. Sarai pronto a cambiamenti profondi, sia sul piano lavorativo che sentimentale. Marte opposto, però, potrebbe portare stress, quindi cerca di prenderti dei momenti di pausa.