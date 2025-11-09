Cosa dice l’oroscopo del 10 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 10 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Cancro vi rende più emotivi del solito, rischiate inoltre di essere molto reattivi e quando parlate dovete stare attenti a non offendere i vostri interlocutori o avere reazioni aggressive. Per fortuna nel pomeriggio la Luna entrerà in Leone, sarete spinti a impegnare le energie a vostro vantaggio, ovvero stimolarvi ed essere più attivi, determinati a realizzare qualcosa che avete a cuore. Amore: in coppia, con il partner darete il via a conversazioni positive. In particolare le giovani coppie parleranno del futuro. Soli: sperate di incontrare la persona giusta e da buoni Ariete, uscirete per scovare le opportunità.

Oroscopo 10 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Cancro vi rende molto socievoli, accomodanti e se siete sul punto di concludere un accordo andrà a buon fine.Potreste inoltre stringe nuove amicizie, utili anche nel lavoro. Nel pomeriggio, la Luna sbarcherà in Leone e potreste avvertire il peso delle responsabilità, soprattutto se riguardanti la famiglia. Per evitare di sentirvi sopraffatti, cercate di stabilire dei limiti. Amore: in coppia, sensazione di benessere e saprete farne buon uso. Con il partner circola grande sensualità. Soli: vi sentite in grado di fare qualsiasi cosa e ciao ciao prudenza. Potreste lanciarvi in una storia frizzantina senza pensare al domani.

Oroscopo 10 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con i passaggi odierni, un amico potrebbe motivarvi a dare il via a qualcosa su cui state riflettendo da un po’ di tempo. Se al riguardo avete avuto dei dubbi, la persona sarà d’aiuto a eliminarli e mettervi nuovamente in carreggiata. A bloccarvi è la paura? Questo è il momento di prendere il coraggio a due mani e provare. La sicurezza in voi stessi, soprattutto dal pomeriggio aumenterà velocemente. Amore: in coppia, sarete propositivi, ma fate attenzione a imporvi. Il partner potrebbe prenderlo, giustamente, come un ordine. Soli: desiderio di libertà e al contempo di vivere una storia seria. Non è facile conciliare i due aspetti…

Oroscopo 10 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna nel vostro segno, in mattinata, forma splendidi aspetti con altri pianeti: avete la possibilità di fare consistenti passi avanti, migliorare la vostra reputazione, lo status a patto che siate pronti a mettervi in gioco. Nel pomeriggio, la Luna entra in Leone e riguardo alle finanze potrebbero circolare delle tensioni: se avete eventuali debiti forse è arrivato il momento di saldarli. Amore: in coppia, molto convincenti e se, ad esempio avete qualcosa da farvi perdonare è la giornata ideale. Soli: se fino a oggi non avete osato dichiararvi con la persona che vi attrae, bando all’esitazione! Esprimetevi e farete colpo.

Oroscopo 10 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

I sogni ad occhi aperti ricchi di avventura, forse legati ai viaggi, potrebbero occupare molto del vostro tempo. Probabilmente siete annoiati dalla vostra situazione e desiderate fare qualcosa per uscire dalla routine. Ma in questo momento potreste non avere idea di come concretizzare. Non forzate nulla. Nel pomeriggio, con la Luna nel vostro segno, vi verrà in mente un’idea praticabile. Amore: in coppia, se non avete abbastanza tempo solo voi, potete rimediare senza per questo portare scompiglio nella relazione. Soli: liberi di andare dove volete, non avere responsabilità: dopotutto ci sono molti vantaggi nel vostro status.

Oroscopo 10 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La sicurezza in voi stessi e l’impegno favoriscono la realizzazione delle vostre aspettative: ovvero progredire nel lavoro. Non è escluso che in questo momento, già da oggi, al riguardo ci sia un’evoluzione: un trasferimento in un altro reparto, un cambio di posizione. In serata, cercate di evitare discussioni accese con i familiari o gli amici, se necessario state un po’ per conto vostro. In caso contrario, come conseguenza sarete agitati e non riuscirete a prendere sonno. Amore: in coppia, comunicazione al top, in compagnia del partner provate un grande senso di benessere. Soli: riservatezza in secondo piano: non cambiate nulla, siete perfetti.

Oroscopo 10 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni indicano che avvertite il bisogno di sentirvi liberi come l’aria. Sia chiaro non da obblighi esterni ma da voi stessi. Spesso vi impegnate a fare delle cose pensando che sia un vostro preciso dovere. E’ errore! Cercate di eliminare dalla lista quelle responsabilità che non sono vostre, che vi obbligate a sostenere. Ciò crea uno stato d’animo insoddisfatto e vi esponete allo stress. Amore: in coppia, con il dialogo cercherete di appianare determinate situazioni. Avete capito che il silenzio non risolve niente, anzi. Soli;: la persona che vi attrae lancerà finalmente un segnale positivo e ciò vi metterà di buon umore!

Oroscopo 10 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un lunedì in cui dovete stabilire dei limiti con chi vi circonda: colleghi, amici e familiari. Se volete migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata, dovete parlarne. Nel lavoro, dite chiaramente ai colleghi cosa vi aspettate da loro e viceversa. Fate sapere ai familiari e agli amici di cosa avete bisogno al di fuori del lavoro. La sicurezza in voi stessi farà un’enorme differenza! Amore: in coppia, emergono delle preoccupazioni e bloccano i momenti romantici. Pazientate, avrete modo di recuperare. Soli: non programmate niente e seguite il vostro leggendario istinto. Potrebbe portarvi verso un incontro d’amore.

Oroscopo 10 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Un amico potrebbe avere un atteggiamento scontroso e il fatto disorientarvi. Non sarete in grado di trovare il modo migliore per capire cosa è che lo infastidisce. Evitate di analizzare eccessivamente la situazione. L’atteggiamento più giusto è quello di chiedere liberamente. Probabilmente scoprirete che deve soltanto risolvere dei piccoli problemi, nulla di così serio di cui preoccuparvi. Amore: in coppia, è tra le braccia del partner che troverete conforto. Insieme pianificherete il fine settimana, due giorni di totale intimità. Soli: i passaggi odierni vi mettono in grado di conquistare, di vivere un’intensa passione!

Oroscopo 10 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Grazie a un atteggiamento ottimista, potreste sviluppare una bella idea che vi permetterà di dare il via a un’attività da casa o per guadagnare più denaro, ad esempio vendendo oggetti che non vi servono più. Se avete intenzione di iniziare un secondo lavoro, nei prossimi giorni sarete spinti all’azione. Impegnandovi con costanza – cosa che vi calza a pennello – raggiungerete gli obbiettivi. Amore: in coppia, grazie a Venere in Scorpione l’intesa con il partner è perfetta. E oggi potrebbe farvi una gradita quanto inattesa sorpresa. Soli: più aperti, socievoli, dinamici. Un incontro potrebbe essere piccantino. Cederete alla tentazione?

Oroscopo 10 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un lunedì in cui penserete parecchio ai problemi riguardanti il denaro, forse più del necessario. Potreste avere la tendenza a gonfiarli a dismisura e considerarli peggiori di quanto siano nella realtà. Sforzatevi di essere obiettivi. Potrebbe essere necessario stringere temporaneamente la cinghia ma nel giro di poco tempo la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Rilassatevi! Amore: in coppia, l buon aspetto Luna-Urano risveglia la passione dei primi incontri. Il partner sarà pieno di attenzioni. Soli: fascino al top, oggi avete voglia di divertirvi, moltiplicate gli appuntamenti e le opportunità di incontro.

Oroscopo 10 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Cancro in buon aspetto con altri pianeti, se avete delle idee piantate i semi poiché cresceranno rapidamente e daranno bei frutti! Soprattutto, cercate di eliminare i dubbi sulle vostre capacità, sulle competenze: dovete solo organizzarvi, impegnarvi seriamente, prendere le distanze dalle distrazioni. Potete star certi che il vostro sforzo sarà ripagato ampiamente. Amore: in coppia, in serata trascorrete momenti di puro relax con il partner, conditi da tanto romanticismo e dolcezza! Soli: desiderio di novità, di vivere una passione. E lancerete chiari segnali alla persona che vi attrae. Saranno recepiti.