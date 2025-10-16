L’oroscopo del 17 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 17 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 17 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La Luna in Vergine indica che è il momento di dare gli ultimi ritocchi a un progetto o a un compito, vi spinge dunque all’azione, a portare avanti le responsabilità. E’ la giornata ideale per concludere qualsiasi cosa lasciata in sospeso nel lavoro, apportare eventualmente delle modifiche così da poter andare avanti. Riflettete inoltre su come potete bilanciare i vostri bisogni con quelli delle persone care e cercate di trovare un compromesso. Amore: in coppia, siete più comunicativi, ricettivi ai bisogni del partner, dunque mostrate il vostro amore. Soli: grazie a uno splendido incontro in programma ci sono emozioni forti.
Oroscopo 17 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Oroscopo 17 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
La Luna in Vergine vi rende più sensibili e permalosi del solito, tuttavia cercate di non prendere sul personale ciò che diranno o faranno gli altri. Potreste pensare che siano insensibili ma in realtà potrebbero avere dei problemi. Evitate dunque di arrabbiarvi, covare rancore o peggio di criticare a tutto spiano rischiando che un battibecco si trasformi in una litigata. Stasera l’atmosfera sarà meno agitata e più armoniosa: ospitate in casa gli amici cari e rilassatevi. Amore: in coppia, tendenza ad amplificare tutto ciò che dirà il partner e a scattare come molle. Soli: evitate quel po’ di egocentrismo che spesso vi distingue e lasciate spazio a chi vi corteggia.
Oroscopo 17 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Con la Luna in Vergine, cogliere un’opportunità potrebbe essere più facile di quanto immaginate. Forse provate incertezza e dunque dovreste chiedervi se ne valga davvero la pena. Riuscendo a farla vostra, oltre alle solite cose da fare, alle consuete responsabilità ne avrete parecchie in più. Chiariamo: se vi sentite pronti troverete il modo per affrontare tutto con determinazione. Ciò che conta è la vostra motivazione: se è alta, sicuramente avrete successo. Amore: in coppia, stessa visione delle questioni e se ci sono delle divergenze troverete una soluzione. Soli: affascinanti, se una persona vi attrae è la giornata ideale per lanciare segnali!
Oroscopo 17 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Fino a domenica, la Luna sosterà nel vostro segno e rappresenta un invito a non innervosirvi sull’eventuale mancanza di delicatezza da parte di chi vi circonda. Le persone sono maleducate, i colleghi vi sembrano aggressivi, i familiari poco rispettosi? Evitate di esprimervi in modo duro, dite chiaramente ciò che pensate ma sorridendo. Non dimenticate che il sorriso farà passare più facilmente il messaggio e i diretti interessati non si offenderanno. Amore: in coppia, la relazione va a gonfie vele, c’è tenerezza e oggi coccolerete il partner. Soli: la solitudine vi pesa, certo, ma meritate la persona giusta e dunque vale la pena aspettare.
Oroscopo 17 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno e potrebbe far emergere alcune insicurezze, dei dubbi e pensieri negativi riguardo la vostra professionalità. Non ascoltate la voce prepotente del critico interiore e puntate invece a tirare fuori il potenziale di cui siete dotati. Una volta che avrete eliminato l’ansia – peraltro ingiustificata – sulle vostre prestazioni professionali farete emergere pienamente il vostro talento. E a quel punto chi vi fermerà? Amore: in coppia, avete difficoltà a parlare al partner delle emozioni, di ciò che provate. Lasciatevi andare! Soli: siate voi stessi, naturali e la situazione affettiva potrebbe migliorare.
Oroscopo 17 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Con la Luna in Vergine, sarete spinti a esaminare una questione – forse un amico si è allontanato? – e domandarvi se dovreste parlarne apertamente. Tuttavia, potrebbero esserci molte ragioni per cui esitate a esprimervi. Potreste dover affrontare questioni che vi rendono vulnerabili e ammetterlo vi fa sentire in imbarazzo. Eppure la conversazione potrebbe essere non solo liberatoria ma portare a una soluzione che riporterà la tranquillità con l’altra persona. Amore: in coppia, generosità e comprensione nei confronti del partner. Dolci conversazioni. Soli: un incontro spazzerà via la tristezza, si trasformerà in una storia importante.
Oroscopo 17 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
E’ una giornata in cui potreste desiderare di concedervi una gratificazione ma al contempo pensare realisticamente che dovreste rinunciare. Non è una situazione emotivamente facile e potrebbe scatenare frustrazione. Perché allora non optare per qualcosa di più economico che vi piacerà ugualmente senza costare un occhio della testa? Con la Luna in Vergine è d’obbligo il rigore e il senso di responsabilità. Muovetevi di conseguenza e non avrete problemi. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni ma a scatenarle siete voi. Soli: a una persona darete la possibilità di corteggiarvi? Insieme potreste scoprire l’amore.
Oroscopo 17 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Oroscopo 17 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con la Luna in Vergine è un venerdì in cui metterete ordine nella vostra vita, stabilirete dei limiti a persone e situazioni che ritenete siano diventate opprimenti senza sentirvi in colpa, così da introdurre più armonia nel quotidiano. In questo modo oltretutto, avrete la possibilità di studiare un piano d’azione efficace in cui sarete in grado di impegnare al meglio le energie, il tempo ed eventualmente il denaro, per concretizzare un progetto o raggiungere un obbiettivo. Amore: in coppia, circola passione, nel corso della serata le temperature diventeranno bollenti. Soli: una storia sconvolgerà quotidiano e abitudini, andrà avanti nel tempo.
Oroscopo 17 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Altro che Pesci sognatori! E’ un venerdì in cui siete determinati, sapete bene ciò che volete e per ottenere quanto avete in mente impegnate le energie a tutto campo. Se avete intenzione di raggiungere un obbiettivo, spinti dall’ambizione sarete concentrati e pronti a lavorare duramente. Ancora meglio se collaborerete con una persona. In serata la Luna in Vergine sarà in buon aspetto con Mercurio e Marte in Scorpione: guarderete al futuro con rinnovata grinta e ottimismo. Amore: in coppia, per trovare un compromesso, stabilite un dialogo in cui nessuno prevarrà sull’altro. Soli: gli incontri romantici per oggi non saranno una priorità.