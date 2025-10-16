Cosa dice l’oroscopo del 17 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

La Luna in Vergine indica che è il momento di dare gli ultimi ritocchi a un progetto o a un compito, vi spinge dunque all’azione, a portare avanti le responsabilità. E’ la giornata ideale per concludere qualsiasi cosa lasciata in sospeso nel lavoro, apportare eventualmente delle modifiche così da poter andare avanti. Riflettete inoltre su come potete bilanciare i vostri bisogni con quelli delle persone care e cercate di trovare un compromesso. Amore: in coppia, siete più comunicativi, ricettivi ai bisogni del partner, dunque mostrate il vostro amore. Soli: grazie a uno splendido incontro in programma ci sono emozioni forti.

Probabilmente avete intenzione di portare a termine qualcosa, ad esempio un progetto che vi appassiona o di raggiungere un obbiettivo, e i prossimi giorni saranno fondamentali per occuparvi degli ultimi dettagli e migliorarlo. L’unica accortezza, è quella di evitare di parlarne con persone che potrebbero interferire e confondervi, si esprimeranno in modo critico. Se volete che tutto proceda bene, andate avanti per conto vostro mantenendo comunque alto il senso critico. Amore: in coppia, passione al top, gli astri accendono il desiderio! Sfruttate al massimo questo momento magico. Soli: tanti incontri ma uno sarà sensazionale.

Oroscopo 17 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Vergine vi rende più sensibili e permalosi del solito, tuttavia cercate di non prendere sul personale ciò che diranno o faranno gli altri. Potreste pensare che siano insensibili ma in realtà potrebbero avere dei problemi. Evitate dunque di arrabbiarvi, covare rancore o peggio di criticare a tutto spiano rischiando che un battibecco si trasformi in una litigata. Stasera l’atmosfera sarà meno agitata e più armoniosa: ospitate in casa gli amici cari e rilassatevi. Amore: in coppia, tendenza ad amplificare tutto ciò che dirà il partner e a scattare come molle. Soli: evitate quel po’ di egocentrismo che spesso vi distingue e lasciate spazio a chi vi corteggia.

Oroscopo 17 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Vergine, cogliere un’opportunità potrebbe essere più facile di quanto immaginate. Forse provate incertezza e dunque dovreste chiedervi se ne valga davvero la pena. Riuscendo a farla vostra, oltre alle solite cose da fare, alle consuete responsabilità ne avrete parecchie in più. Chiariamo: se vi sentite pronti troverete il modo per affrontare tutto con determinazione. Ciò che conta è la vostra motivazione: se è alta, sicuramente avrete successo. Amore: in coppia, stessa visione delle questioni e se ci sono delle divergenze troverete una soluzione. Soli: affascinanti, se una persona vi attrae è la giornata ideale per lanciare segnali!

Oroscopo 17 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto) La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle finanze ed è qui che oggi e domani concentrerete l’attenzione al punto che vi metterete sotto pressione. Fareste bene invece a trovare un equilibrio e a distrarvi. Ritagliate del tempo per dedicarvi ad esempio a un hobby o a un interesse che vi appassiona. Con la mente rilassata potreste sviluppare ottime idee per migliorare i guadagni o più semplicemente come attenervi al budget che avete a disposizione. Amore: in coppia, qualche frizione con il partner: fate leva sul vostro lato positivo! Soli: voglia di scovare l’amore a tutti i costi. E non è escluso che vi innamorerete!

Oroscopo 17 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)