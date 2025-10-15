Cosa dice l’oroscopo del 16 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 16 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Sole-Giove, indica la possibilità di fare grandi cambiamenti sul fronte di casa. Se dovesse presentarsi e vi sembrerà giusta, allora provateci. Più in generale, il transito rappresenta un invito a dedicare più energia all’ascolto degli altri e a prendere cura delle vostre relazioni, può tirare fuori il meglio di voi. Nonostante le distrazioni è d’aiuto a mantenere la concentrazione per cui direte “sì” a nuove opportunità nella vita personale o di lavoro. Amore: in coppia, non siete in vena di fare delle concessioni o trovare un compromesso. Per oggi evitate conversazioni delicate. Soli: non è giornata favorevole all’incontro con il grande amore. L’appuntamento è solo rimandato…

Oroscopo 16 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Sole-Giove, avete voglia di rivedere le vostre priorità, concedere una maggiore comprensione di voi stessi. Esaminerete il programma della vostra giornata e mollerete ciò che non funziona più. Forse avete intenzione di avviare un’attività in proprio o imparare una nuova abilità o hobby. Oppure state cercando di migliorare il vostro benessere o di avere più tempo a disposizione per rilassarvi: tagliare i rami secchi sarà d’aiuto. Amore: in coppia, se volete trascorrere una serata bollente, visto che la passione è al top organizzate un’uscita romantica. Soli: negli affari di cuore darete il via al gioco di seduzione con chiunque accenda il vostro interesse.

Oroscopo 16 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) La dissonanza Sole-Giove odierna potrebbe spingervi a esagerare, occhio dunque alla tendenza a strafare, in particolare sul fronte delle finanze. Il transito accende il desiderio di gratificarvi con un acquisto ma rischiate di andare oltre i limiti del budget. Pur sapendo che è un errore, sarete così da attratti al punto che non vi importerà di andare in rosso. Evitate di fare il passo più lungo della gamba, riflettete sulla vostra capacità di affrontare realisticamente la situazione. Amore: in coppia, potreste avere difficoltà a capirvi, nonostante il reciproco amore. Forse entrambi pretendete un po’ troppo? Soli: dovreste smettere di correre dietro a chi mostra indifferenza nei vostri confronti e puntare l’attenzione altrove! Oroscopo 16 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio) E’ un giovedì in cui potrebbe riemergere una discussione, forse familiare, che pensavate di aver lasciato alle spalle. Al contempo la dissonanza tra il Sole in Bilancia e Giove nel vostro segno, rappresenta un invito a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata: evitate di sovraccaricarvi di impegni professionali e cercate di trascorrere più tempo in casa o godervi la vita sociale. E’ il momento perfetto per parlare con il boss di ciò che potrebbe essere modificato riguardo agli impegni. Amore: in coppia, l’evoluzione della relazione vi sta a cuore, volete stabilire un’intesa migliore. Parlatene con calma. Soli: siete molto attratti da una persona ma dalle prime conversazioni capirete che non andrà avanti. Cambierete obbiettivo. Oroscopo 16 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto) I transiti odierni puntano i riflettori sul vostro settore della comunicazione: se al riguardo volete migliorare il dialogo sul posto di lavoro, il pianeta è d’aiuto a condividere idee, parlare di questioni importanti e aumentare la produttività. Al contempo nei prossimi giorni potreste dover prendere una decisione. Coinvolgere altre persone può alleviare la pressione, soprattutto se è collegata a un grande progetto che comporta una spesa impegnativa o un cambiamento importante. Amore: in coppia, volete trovare un ideale di vita a due? Allora dovete dialogare, trovare un compromesso. Soli: è un martedì in cui potreste dare il via a una nuova storia d’amore oppure chiuderne una iniziata di recente.

Oroscopo 16 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)