L’oroscopo del 16 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 16 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 16 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La dissonanza Sole-Giove, indica la possibilità di fare grandi cambiamenti sul fronte di casa. Se dovesse presentarsi e vi sembrerà giusta, allora provateci. Più in generale, il transito rappresenta un invito a dedicare più energia all’ascolto degli altri e a prendere cura delle vostre relazioni, può tirare fuori il meglio di voi. Nonostante le distrazioni è d’aiuto a mantenere la concentrazione per cui direte “sì” a nuove opportunità nella vita personale o di lavoro. Amore: in coppia, non siete in vena di fare delle concessioni o trovare un compromesso. Per oggi evitate conversazioni delicate. Soli: non è giornata favorevole all’incontro con il grande amore. L’appuntamento è solo rimandato…
Oroscopo 16 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Oroscopo 16 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
La dissonanza Sole-Giove odierna potrebbe spingervi a esagerare, occhio dunque alla tendenza a strafare, in particolare sul fronte delle finanze. Il transito accende il desiderio di gratificarvi con un acquisto ma rischiate di andare oltre i limiti del budget. Pur sapendo che è un errore, sarete così da attratti al punto che non vi importerà di andare in rosso. Evitate di fare il passo più lungo della gamba, riflettete sulla vostra capacità di affrontare realisticamente la situazione. Amore: in coppia, potreste avere difficoltà a capirvi, nonostante il reciproco amore. Forse entrambi pretendete un po’ troppo? Soli: dovreste smettere di correre dietro a chi mostra indifferenza nei vostri confronti e puntare l’attenzione altrove!
Oroscopo 16 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
E’ un giovedì in cui potrebbe riemergere una discussione, forse familiare, che pensavate di aver lasciato alle spalle. Al contempo la dissonanza tra il Sole in Bilancia e Giove nel vostro segno, rappresenta un invito a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata: evitate di sovraccaricarvi di impegni professionali e cercate di trascorrere più tempo in casa o godervi la vita sociale. E’ il momento perfetto per parlare con il boss di ciò che potrebbe essere modificato riguardo agli impegni. Amore: in coppia, l’evoluzione della relazione vi sta a cuore, volete stabilire un’intesa migliore. Parlatene con calma. Soli: siete molto attratti da una persona ma dalle prime conversazioni capirete che non andrà avanti. Cambierete obbiettivo.
Oroscopo 16 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Potreste aver voglia di trascorrere del tempo per conto vostro: troverete le risposte che vi sono sfuggite. Sarà come premere un interruttore: muovetevi e le cose cambieranno in positivo. Al contempo, potreste rendervi conto di quanto siete legati alle aspettative degli altri e ciò spingere a trovare un equilibrio oppure questa consapevolezza potrebbe persino essere d’aiuto a eliminare ciò che non funziona più. Amore: in coppia, se volete evitare discussioni per oggi è meglio non chiedere l’impossibile alla dolce metà. Provate a vedere il lato positivo. Soli: circola un rinnovato ottimismo e avete ragione. Muovetevi di conseguenza.
Oroscopo 16 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
La dissonanza tra il Sole nel vostro segno e Giove in Cancro, punta i riflettori sulla carriera, le ambizioni. Potreste toccare con mano che i vostri sforzi non sono passati inosservati e ricevere l’apprezzamento da colleghi e boss per la dedizione, l’abilità e la professionalità. Ve lo siete guadagnato! Se nel recente passato avete avuto dei dubbi sulla vostra competenza, oggi svaniranno. Amore: in coppia, è un giovedì in cui ottenere dal partner ciò che desiderate, sarà un gioco da ragazzi. Soli: negli affari di cuore è la giornata giusta per osare, lanciarvi nella conquista e dichiarare i vostri sentimenti. Non avrete delusioni.
Oroscopo 16 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Con i passaggi astrali odierni potreste avere il desiderio di realizzare qualcosa di straordinario. In questo caso, sarete pronti a esplorare idee elettrizzanti o ad affrontare una sfida. Se qualcosa vi blocca probabilmente è perché non vi siete ancora impegnati a seguire questa direzione. Procederete arrancando ma a vincere sarà la curiosità. Un approccio adattabile sarà la vera la mossa vincente. Al contempo l’intuito oggi vi permetterà di risolvere un vecchio problema. Amore: in coppia, la dolce metà recepirà il vostro desiderio di essere rassicurati. Passerete insieme bei momenti. Soli: non lasciatevi incantare a suon di belle parole. Cercate di distinguere tra complimento e adulazione.
Oroscopo 16 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Se state impegnando gran parte delle energie senza avere un ritorno finanziario adeguato, è il momento di porvi delle domande. Con i passaggi attuali avrete la possibilità di aumentare i guadagni grazie anche al giro delle conoscenze. Ampliate il più possibile i contatti – anche sul posto di lavoro – e troverete chi sarà pronto a sostenervi, a dare una mano. In ogni caso, tenete presente che ovunque e con chiunque sarà utile mostrare un approccio diplomatico. Amore: in coppia, avvertite la necessità di fare il punto della situazione e sgombrare il campo da malintesi e incertezze. Soli: negli affari di cuore, è difficile che oggi qualcuno possa fare breccia nel vostro cuore. Siete sulla difensiva.
Oroscopo 16 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Oroscopo 16 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con la dissonanza Sole-Giove, anziché rimuginare senza sosta su alcune questioni, come accade spesso in questo periodo, avrete voglia di concentrare l’attenzione sul lavoro, gli affari e raggiungere gli obbiettivi che avete in mente. Non è escluso, infine, che una persona chiederà scusa per un atteggiamento sbagliato nei vostri confronti: accettate di chiudere un occhio poiché è un’ottima giornata per perdonare, andare avanti e ri-stabilire una relazione armoniosa. Amore: in coppia, con il partner investirete su un progetto. Ne parlerete durante una cenetta romantica. Soli: una serata con gli amici vi permetterà di conoscere una persona: cederete alla passione senza timore di sbagliare. E avete ragione.
Oroscopo 16 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
I passaggi astrali odierni sono favorevoli alle trattative (volgeranno a vostro vantaggio) o a un’entrata di denaro. Al contempo se la situazione finanziaria al momento è confusa, avrete ottime idee per risparmiare e guadagnare di più. Potrebbero anche arrivare buone notizie, ad esempio il finanziamento di un progetto che avete a cuore e che stavate aspettando con ansia. Infine, avrete un migliore senso dell’orientamento riguardo alle idee imprenditoriali, alle capacità creative. Amore: in coppia, evitate di scatenare una discussione per cose di poco conto. Soli: è sicuro che avete davvero voglia di incontrare l’amore? C’è chi vi corteggia ma negli affari di cuore oggi sembrate poco motivati.