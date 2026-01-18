L’oroscopo del 19 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 19 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 19 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Il buon aspetto Sole-Nettuno per il vostro segno rappresenta un bel mix di ambizione e intuizione, fantasia. State pur certi che il duro impegno investito nel lavoro, nei progetti, nei sogni sta per dare i suoi frutti. Il Sole e Mercurio domani sbarcano in Acquario e nella vita sociale è il momento di rafforzare le relazioni con chi conta così da fare passi avanti negli obbiettivi che avete a cuore. Amore: in coppia, vi punzecchiate ma perché non date il via a un vero dialogo? Se avete delle cose da dire, parlate chiaramente! Soli: la tendenza odierna è quella di sognare una storia con una persona perfetta. Siate realistici e incontrerete chi vi renderà felici!
Oroscopo 19 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
Con il buon aspetto Sole-Nettuno, il vostro lato pratico si unisce al lato sognante e penserete al futuro, ai viaggi, un corso di studi e tutto vi sembra possibile. Questo transito rappresenta un’opportunità per riflettere su idee e opportunità che vi motivano e in seguito promuoverle con chi potrebbe dare una mano a concretizzarle. Pensate pure in grande ma poi fate un’attenta pianificazione. Amore: in coppia, siete sempre più innamorati, uniti e felici! In serata la temperatura sarà bollente, eros al top! Soli: nella vostra vita entrerà una persona che cambierà totalmente il vostro quotidiano. L’incontro non sarà effimero, andrà avanti nel tempo.
Oroscopo 19 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
La parola chiave di questo lunedì è “organizzazione” prima di tutto del vostro tempo, così da dare la priorità a ciò che è davvero importante. La cosa migliore è scrivere un elenco di cose da fare così da rimanere in carreggiata. Tenete presente che da domani con il Sole in Acquario la fortuna sarà al vostro fianco per quattro settimane. Pianificate obiettivi solidi così da raggiungere la vetta. Amore: in coppia, se ci sono difficoltà, cercate di risolverle il più rapidamente possibile attraverso il dialogo, altrimenti potrebbe nascere un clima di reciproca sfiducia. Soli: un’attrazione sarà irresistibile ma evitate di lanciarvi in avventure deludenti.
Oroscopo 19 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
Con il buon aspetto Sole-Nettuno, è una splendida giornata per parlare dei vostri progetti, dei vostri sogni o delle idee: chi vi circonda vi aiuterà con entusiasmo a raggiungere ciò che desiderate, anche eventualmente aprendo le porte giuste. Ad attirare la vostra attenzione oltre ai progetti, si parla di viaggi o studi: cercate di essere realistici così da dare il via solo a ciò che è realmente fattibile. Amore: in coppia, la passione è al top, con il partner l’intesa è forte nonché la fantasia. Nuove emozioni tra le lenzuola… Soli: in programma c’è un incontro importante, sorprendente! Non è escluso che torni alla ribalta un amore del passato.
Oroscopo 19 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
L’atteggiamentio più saggio, con il buon aspetto Sole-Nettuno, è quello di seguire l’istinto. Quello che sembra all’apparenza un picolo cambiamento, ad esempio introdurre una nuova abitudine o avere un’idea per migliorare le finanze, potrebbe rivelarsi qualcosa di molto importante, rappresenterà una svolta. Anche quando non capirete perché qualcosa vi sembra giusto fidatevi dell’istinto. Amore: in coppia, evitate discussioni, è il momento di essere più elastici così da ritrovare l’armonia. Soli: direte a voi stessi che è tempo di agire e questo lunedì troverete il coraggio per fare il primo passo, conquistare chi da tempo vi attrae.
Oroscopo 19 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
Con il buon aspetto Sole-Nettuno, che si tratti di lavoro o vita personale, non dovete farvi coinvolgere in qualcosa che non vi convince, anche se dovesse trattarsi della proposta di un caro amico. Seguite il forte intuito poiché vi porterà sulla strada giusta. Prima di accettare qualsiasi offerta, ponete alcune domande mirate o fate delle ricerche. In seguito, potrete prendere una decisione. Amore: in coppia, una questione su cui avete punti di vista diversi, potrebbe scatenare delle tensioni. Trovare un terreno d’intesa sarà complicato. Soli: un flirt sembra non avere futuro, l’altro/a è esitante a dare il via a una relazione seria e proverete delusione.
Oroscopo 19 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Il buon aspetto Sole-Nettuno, al vostro segno lancia un chiaro messaggio: è una giornata in cui la priorità sono le esigenze, i bisogni e il comfort nonché qualche distrazione. Ricaricherete le batterie, in vista dell’arrivo, domani dell’arrivo – per voi molto positivo, del Sole e Mercurio in Acquario: nelle prossime settimane l’atmosfera sarà finalmente all’insegna della leggerezza, tornerete a respirare. Se oggi dovessero nascere problemi con le persone care, cercate di trovare un compromesso. Amore: in coppia, l’amore è al centro della scena, vissuto con generosità e complicità infinite. Soli: il fascino vi permetterà di fare un incontro magico! Se avete un appuntamento, rilassatevi: andrà tutto bene, darete il via a una storia.
Oroscopo 19 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Con il buon aspetto Sole-Nettuno, la creatività e l’efficienza sono al top e nel lavoro, è una giornata in cui date il meglio. Sfruttate le belle vibrazioni astrali per fare buona impressione sul boss e i colleghi ed esprimete senza esitare le vostre idee. Il che, se avete un’attività autonoma e vi occorre un aiuto riguarda anche i vostri progetti o se avete intenzione di raggiungere un obbiettivo. Amore: in coppia, volete trascorrere una bella serata? Cercate di essere meno permalosi! Concedetevi invece dei dolci e sexy momenti d’amore. Soli: inizierà una nuova relazione. Le affinità con questa persona saranno molte ma occhio a essere troppo esigenti.
Oroscopo 19 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Se alcune situazioni, comprese quelle riguardanti il denaro, non si snodano velocemente quanto vorreste e tutto vi sembra bloccato tenete presente che il momento di attesa, di preparazione a qualcosa di positivo, sta per terminare: domani con l’arrivo del Sole e Mercurio in Acquario, la musica cambierà, le situazioni, anche sul piano delle finanze, si muoveranno alla velocità della luce! Amore: in coppia, dimostrerete l’amore attraverso attenzioni una più dolce dell’altra! Toccherete il cuore del partner. Soli: negli affari di cuore i pianeti hanno intenzione di rendervi felici! Oggi tutto è possibile e voi credete totalmente in un nuovo amore.
Oroscopo 19 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Il Sole nel vostro segno è in buon aspetto a Nettuno ed è un transito che vi dota di una marcia in più sul piano della comunicazione. Le vostre parole hanno un impatto notevole per cui è la giornata ideale per esprimervi, scrivere o condividere! Sfruttate questo lunedì poiché domani il Sole e Mercurio usciranno dal Capricorno ed entreranno in Acquario: la vostra attenzione sarà concentrata sulle finanze. Amore: in coppia,gli sguardi, le parole sono appassionati, vi faranno perdere la testa. Soli: il vostro status, vi permette di uscire con gli amici, divertirvi e senza sentirvi in colpa! E chissà, magari in questa occasione farete un incontro inaspettato.
Oroscopo 19 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Alcune situazioni di lavoro o personali sono forse motivo di preoccupazione ma per oggi rilassatevi, non pensateci: da domani il Sole e Mercurio entreranno nel vostro segno e tornerete a respirare. Avrete la possibilità di concretizzare un progetto o arriverà una proposta il cui aspetto finanziario vi soddisferà pienamente, in generale nella vita sociale brillerete, vi troverete al centro della scena. Amore: in coppia, è un lunedì molto piacevole, circola desiderio, complicità e tenerezza. Soli: è una giornata favorevole agli incontri. Potreste innamorarvi perdutamente di una persona che ricambierà con altrettanta intensità!
Oroscopo 19 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Con il buon aspetto tra il Sole in Capricorno e Nettuno nel vostro segno, è una giornata in cui chi vi circonda vi ricoprirà di attenzioni, sarà rassicurante, le persone faranno di tutto per incoraggiarvi e offrire il loro sostegno. Per cui evitate di isolarvi, socializzate ed esprimete chiaramente di cosa avete bisogno, senza avere dei dubbi o provare esitazione. E stasera rilassatevi nel comfort della casa. Amore: in coppia, farete il punto su un piccolo progetto che comunque porterà nuovo slancio nella relazione. Soli: l’amore può nascere da un’amicizia. E a poco a poco vi innamorerete! Queste tappe saranno utili a rafforzare la relazione.
