Cosa dice l’oroscopo del 19 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Il buon aspetto Sole-Nettuno per il vostro segno rappresenta un bel mix di ambizione e intuizione, fantasia. State pur certi che il duro impegno investito nel lavoro, nei progetti, nei sogni sta per dare i suoi frutti. Il Sole e Mercurio domani sbarcano in Acquario e nella vita sociale è il momento di rafforzare le relazioni con chi conta così da fare passi avanti negli obbiettivi che avete a cuore. Amore: in coppia, vi punzecchiate ma perché non date il via a un vero dialogo? Se avete delle cose da dire, parlate chiaramente! Soli: la tendenza odierna è quella di sognare una storia con una persona perfetta. Siate realistici e incontrerete chi vi renderà felici!

Oroscopo 19 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto Sole-Nettuno, il vostro lato pratico si unisce al lato sognante e penserete al futuro, ai viaggi, un corso di studi e tutto vi sembra possibile. Questo transito rappresenta un’opportunità per riflettere su idee e opportunità che vi motivano e in seguito promuoverle con chi potrebbe dare una mano a concretizzarle. Pensate pure in grande ma poi fate un’attenta pianificazione. Amore: in coppia, siete sempre più innamorati, uniti e felici! In serata la temperatura sarà bollente, eros al top! Soli: nella vostra vita entrerà una persona che cambierà totalmente il vostro quotidiano. L’incontro non sarà effimero, andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 19 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La parola chiave di questo lunedì è “organizzazione” prima di tutto del vostro tempo, così da dare la priorità a ciò che è davvero importante. La cosa migliore è scrivere un elenco di cose da fare così da rimanere in carreggiata. Tenete presente che da domani con il Sole in Acquario la fortuna sarà al vostro fianco per quattro settimane. Pianificate obiettivi solidi così da raggiungere la vetta. Amore: in coppia, se ci sono difficoltà, cercate di risolverle il più rapidamente possibile attraverso il dialogo, altrimenti potrebbe nascere un clima di reciproca sfiducia. Soli: un’attrazione sarà irresistibile ma evitate di lanciarvi in avventure deludenti.

Oroscopo 19 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto Sole-Nettuno, è una splendida giornata per parlare dei vostri progetti, dei vostri sogni o delle idee: chi vi circonda vi aiuterà con entusiasmo a raggiungere ciò che desiderate, anche eventualmente aprendo le porte giuste. Ad attirare la vostra attenzione oltre ai progetti, si parla di viaggi o studi: cercate di essere realistici così da dare il via solo a ciò che è realmente fattibile. Amore: in coppia, la passione è al top, con il partner l’intesa è forte nonché la fantasia. Nuove emozioni tra le lenzuola… Soli: in programma c’è un incontro importante, sorprendente! Non è escluso che torni alla ribalta un amore del passato.

Oroscopo 19 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)