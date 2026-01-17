L’oroscopo del 18 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 18 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 18 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Con la Luna Nuova in Capricorno nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, è il momento giusto per impostare alcune intenzioni rispetto alla vita professionale. In buon aspetto con Urano, potrebbe arrivare un’inattesa un’opportunità che rivoluzionerà la vostra vita in modo positivo. E con l’arrivo di Mercurio in Acquario, il 20 gennaio, attraverso i contatti che avete sui social, se avete bisogno di una svolta nel lavoro potrebbero esserci delle aperture. Amore: in coppia, nonostante alcune tensioni l’amore è presente. Siete passionali e darete il meglio al partner. Soli: il fascino farà gli straordinari e se incontrate una persona nuova ci sono buone probabilità che voglia conoscervi meglio.
Oroscopo 18 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
Con il Novilunio in Capricorno, in buon aspetto con Urano e Nettuno, qualche problema di lavoro potrebbe portare a una svolta. E’ una buona giornata per iniziare un progetto e imparare qualcosa di nuovo, concentrarvi sul progresso. Infatti, il problema attuale è che l’attività che svolgete ora potrebbe non offrirvi opportunità di crescita. Dovete progredire, prendere in considerazione l’idea di tuffarvi in acque inesplorate perché è lì che si trova il tesoro sommerso. Amore: in coppia, la complicità, la comprensione reciproca si rafforzano ed è probabile che prenderete un impegno serio, parlerete del futuro. Soli: se state cercando l’amore, è ila domenica ideale per conquistare il cuore di chi vi attrae.
Oroscopo 18 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Il Novilunio in Capricorno sosta in un vostro settore delle finanze, rappresenta un’opportunità per esaminare il budget, fare un’attenta pianificazione. E’ il momento ideale per chiedere un prestito, dare il via a un piano di risparmio. In generale potrebbero arrivare delle opportunità, non ultimo un affare redditizio ma spetterà a voi sfruttarlo al meglio. Se infine un progetto si è rivelato una perdita di tempo e denaro, potrebbe essere il momento di mollarlo. Amore: in coppia, sono presenti dei problemi? Parlatene e il partner vi ascolterà. Sarete sorpresi dalla sua disponibilità e ciò darà il via a un nuovo inizio. Soli: forse oggi non incontrerete il grande amore ma un flirt, anche superficiale, sarà divertente.
Oroscopo 18 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
La Luna Nuova in Capricorno sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali e se non siete soddisfatti di come stanno andando le cose, cercherete di riportare un equilibrio. Il Novilunio, al contempo, vi consiglia di utilizzare i contatti, fare squadra con gli altri per realizzare i vostri sogni, raggiungere gli obbiettivi, così da raggiungere il successo. Durante questo ciclo lunare potreste ottenere nuovi contratti, impegni di lavoro o entrare in società con una persona. Amore: in coppia, le prove d’amore del partner saranno numerose al punto che sarete sorpresi! Soli: con il Novilunio potrebbe arrivare un invito insolito ma interessante e sarete felici di accettarlo. Chissà, potrebbe trattarsi del grande amore…
Oroscopo 18 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
La Luna Nuova in Capricorno rappresenta un invito a migliorare il vostro stile di vita, pensare al benessere e al riguardo, voltare pagina. Piccoli cambiamenti nel programma quotidiano, non ultimo introdurre nuove e più sane abitudini, possono far arrivare splendide gratificazioni e vittorie nelle finanze, nell’equilibrio emotivo e persino progressi nella carriera. Cosa volete ottenere? Un nuovo impiego, un secondo lavoro o trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata? Amore: in coppia, se con il partner c’è sempre passione, non è sicuramente in questo momento che dovreste dubitare del futuro della relazione. Soli: in programma c’è il divertimento con gli amici. Accettate gli inviti o lanciateli voi!
Oroscopo 18 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
Se vi state scervellando per risolvere un problema, la Luna Nuova in Capricorno vi sarà di grande aiuto. Ma il transito rappresenta un ottimo momento per partecipare a una riunione con gli amici o dare il via a un progetto che avete a cuore, Cercate di fare tutto ciò che ti vi regala gioia ma soprattutto di uscire dalla vostra zona di comfort. Anche nei prossimi giorni, inoltre sarete convincenti più del solito e, lavoro o vita personale, potrete ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia, con i pianeti in Capricorno, in particolare oggi potreste scoprire nuovi interessi da condividere che vi avvicineranno ancora di più. Soli: se state vivendo un flirt chiederete qualcosa di concreto. Non vi accontentate più di belle parole…
Oroscopo 18 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Con la Luna Nuova in Capricorno, nel vostro settore della casa, della famiglia, “stabilità” è la parola chiave del transito. Oltre a migliorare i legami con le persone care, insieme potreste pianificare dei cambiamenti nell’abitazione, farete un progetto per migliorarla. La decisione di trasferirvi, ampliare la famiglia può portare allo scoperto nuove possibilità e idee. Di qualunque cosa si tratti sta preparando il terreno per tracorrere giornate più tranquille e appaganti. Amore: in coppia, il reciproco amore indica che la relazione è perfetta! Medaglia d’oro da Venere in Acquario. Soli: godrete di bei momenti, in splendida e romantica compagnia di una persona incontrata nei giorni giorni scorsi.
Oroscopo 18 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Il Novilunio in Capricorno sosta nel vostro settore della comunicazione: ciò che direte o ascolterete avrà un forte impatto. Potrebbero arrivare delle notizie che aspettate da tempo e avranno il potere di allentare la tensione, vi sentirete sollevati. Potrebbe trattarsi anche di un’informazione, di un consiglio o di un’opportunità. Questa lunazione potrebbe segnare l’inizio di atteggiamento completamente nuovo d’aiuto a migliorare la comunicazione con chi vi circonda. Amore: in coppia, cercate di aprire il dialogo così da facilitare la comunicazione all’interno della relazione. Tenete conto di ciò che dirà il partner. Soli: è possibile che un’ amicizia si trasformi in qualcos’altro. Ma per ora sarà solo nei vostri pensieri.
Oroscopo 18 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
La Luna Nuova in Capricorno sosta nel vostro settore delle finanze: un’idea brillante potrebbe farvi entrare in azione così da guadagnare di più e in tempi record dare il via a un secondo lavoro. Il transito indica che in mente avrete grandi progetti e sarete pronti a impegnarvi per realizzarli. Sarete inoltre motivati a semplificare le spese domestiche e a eliminare le spese superflue.In poche parole, gestirete il budget con grande senso di responsabilità e disciplina. Amore: in coppia, i progetti avranno maggiore concretezza, insieme al partner darete il via senza problemi. Soli: non sembrate interessati a impegnarvi seriamente. Eppure una persona vorrebbe approfondire la conoscenza. Pensateci.
Oroscopo 18 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Con il Novilunio nel vostro segno, se desiderate evolvere, cambiare, offrire una migliore immagine di voi stessi, eventualmente cambiando look, date il via in questa giornata. Al contempo fare un lavoro interiore porterà a risultati positivi, anzi a una svolta: Lavorate sempre sodo e avete sviluppato competenza e abilità. Ma a volte siete molto duri con voi stessi e ciò avere un impatto sull’autostima. Spostate il pensiero su ciò che meritate e arriveranno ottime opportunità. Amore: in coppia, la relazione promette di essere dolce e bollente! Il partner vi ama, vi dedica attenzioni che ricambiate. E’ fusione totale. Soli: potrebbe esserci un incontro: i sentimenti saranno profondi e vi capirete al volo.
Oroscopo 18 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Il Novilunio in Capricorno odierno al vostro segno lancia un chiaro messaggio: dovete credere in voi stessi, è tempo di avere una nuova prospettiva nel lavoro e nella vita in generale! Tuttavia, il Novilunio oggi sosta alle spalle del vostro segno: è una giornata in cui rimanere dietro le quinte e ricaricare le batterie così da poter affrontare con la massima grinta gli obbiettivi da raggiungere nell’arco dei prossimi sei mesi. Potrebbe infine arrivare un’opportunità positiva, forse inaspettata. Amore: in coppia, entusiasmo, passione! E stasera, con la Luna nel vostro segno, il partner vi trascinerà in un vortice d’amore. Soli: volete provare emozioni forti, cedere a una storia elettrizzante. E in effetti tutto può accadere.
Oroscopo 18 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La Luna Nuova in Capricorno sosta nel vostro settore della vita sociale ed è il momento di ampliare i contatti professionali e personali, anche online, dunque comunicate al massimo con chi desiderate rafforzare il rapporto. Potreste inoltre entrare in contatto con una persona che vuole davvero dare una mano e farà la differenza nella vostra vita. Sfruttando al massimo la lunazione odierna, nel lavoro potreste elaborare ottime strategie che vi permetteranno di ottenere il successo. Amore: in coppia, splendide energie, generosi, comprensivi: avete tutte le qualità per trascorrere una domenica da sogno! Soli: sfruttate la giornata: è favorevole agli incontri, agli appuntamenti, soprattutto attraverso Internet.
