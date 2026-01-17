Cosa dice l’oroscopo del 18 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Con la Luna Nuova in Capricorno nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, è il momento giusto per impostare alcune intenzioni rispetto alla vita professionale. In buon aspetto con Urano, potrebbe arrivare un’inattesa un’opportunità che rivoluzionerà la vostra vita in modo positivo. E con l’arrivo di Mercurio in Acquario, il 20 gennaio, attraverso i contatti che avete sui social, se avete bisogno di una svolta nel lavoro potrebbero esserci delle aperture. Amore: in coppia, nonostante alcune tensioni l’amore è presente. Siete passionali e darete il meglio al partner. Soli: il fascino farà gli straordinari e se incontrate una persona nuova ci sono buone probabilità che voglia conoscervi meglio.

Oroscopo 18 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il Novilunio in Capricorno, in buon aspetto con Urano e Nettuno, qualche problema di lavoro potrebbe portare a una svolta. E’ una buona giornata per iniziare un progetto e imparare qualcosa di nuovo, concentrarvi sul progresso. Infatti, il problema attuale è che l’attività che svolgete ora potrebbe non offrirvi opportunità di crescita. Dovete progredire, prendere in considerazione l’idea di tuffarvi in acque inesplorate perché è lì che si trova il tesoro sommerso. Amore: in coppia, la complicità, la comprensione reciproca si rafforzano ed è probabile che prenderete un impegno serio, parlerete del futuro. Soli: se state cercando l’amore, è ila domenica ideale per conquistare il cuore di chi vi attrae.

Oroscopo 18 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Novilunio in Capricorno sosta in un vostro settore delle finanze, rappresenta un’opportunità per esaminare il budget, fare un’attenta pianificazione. E’ il momento ideale per chiedere un prestito, dare il via a un piano di risparmio. In generale potrebbero arrivare delle opportunità, non ultimo un affare redditizio ma spetterà a voi sfruttarlo al meglio. Se infine un progetto si è rivelato una perdita di tempo e denaro, potrebbe essere il momento di mollarlo. Amore: in coppia, sono presenti dei problemi? Parlatene e il partner vi ascolterà. Sarete sorpresi dalla sua disponibilità e ciò darà il via a un nuovo inizio. Soli: forse oggi non incontrerete il grande amore ma un flirt, anche superficiale, sarà divertente.

Oroscopo 18 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Capricorno sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali e se non siete soddisfatti di come stanno andando le cose, cercherete di riportare un equilibrio. Il Novilunio, al contempo, vi consiglia di utilizzare i contatti, fare squadra con gli altri per realizzare i vostri sogni, raggiungere gli obbiettivi, così da raggiungere il successo. Durante questo ciclo lunare potreste ottenere nuovi contratti, impegni di lavoro o entrare in società con una persona. Amore: in coppia, le prove d’amore del partner saranno numerose al punto che sarete sorpresi! Soli: con il Novilunio potrebbe arrivare un invito insolito ma interessante e sarete felici di accettarlo. Chissà, potrebbe trattarsi del grande amore…

Oroscopo 18 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)