L’oroscopo del 2 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 2 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Venere-Urano accentua il già vostro elevato livello di coraggio e la motivazione. Mettetevi in gioco così da ottenere ciò che desiderate o per cogliere al volo quell’opportunità a cui puntate da tempo. Fate tutto ciò che occorre per stupire il boss, le persone che contano in modo tale che sia impossibile ignorare la vostra abilità professionale. Se stavate aspettando il momento ideale per presentare una vostra idea, è la giornata giusta! Amore: in coppia, avete una notevole forza e può davvero portare a un felice cambiamento, a consolidare la relazione. Volete amare ed essere amati! Soli: settimana favorevole al flirt. Affascinanti, rischiate di perdere la testa. In ogni caso, evitate di parlare solo di voi, date spazio anche all’altro/a.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Venere-Urano è un venerdì in cui l’atmosfera è elettrica e che si tratti di lavoro o vita personale, potrebbe scatenare una discussione accesa, persino una brutta lite con una persona che sa come fare leva sui vostri punti deboli. In una situazione di questo tipo, tacere sarà difficile ma tenete presente che il silenzio oggi è la vostra arma vincente. Con il distacco dimostrerete all’altro che siete superiori e nel giro di pochi giorni vi chiederà scusa. Amore: in coppia, se avete discusso, nell’aria c’è profumo di riconciliazione. Nella relazione, regnerà armonia, tenerezza e sensualità. Soli: prima di impegnarvi in una storia, esaminerete la situazione e i vostri sentimenti. Proverete forti emozioni per una persona affascinante..

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza odierna tra Venere in Leone e Urano in Toro rappresenta un invito a togliere la maschera ed essere voi stessi, anche se pensate sia complicato. In questo momento se avete tenuto a distanza una persona non è una strategia saggia per cui dovete fare un passo avanti. Siate sinceri su chi veramente siete e come vorreste che evolvesse la relazione. Ciò vi permetterà di dare il via a una relazione di amicizia o a una collaborazione di lavoro entusiasmante. Amore: in coppia, è una giornata positiva, Venere in Leone porta tenerezza e romanticismo nella relazione, con il partner il dialogo sarà dolcissimo. Soli: incontri interessanti ma rischiate di dare il via a più avventure contemporaneamente col risultato che sarete confusi.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Siete sempre generosi, protettivi e disponibili ma con la dissonanza odierna Venere-Urano fate attenzione ai pericoli che comporta voler andare d’accordo a tutti i costi. Se qualcosa non vi sta bene, lavoro o vita personale, non dovete tacere. Fate sapere alle persone che le loro azioni non sono in linea con i vostri valori. Se è chiaro che non stanno ascoltando – e probabilmente non lo faranno mai – con quello che avete da dire potrebbe essere meglio chiudere. Amore: in coppia, con il partner siete felici in modo totale. Comunicate teneramente i vostri sentimenti, le vostre emozioni e la dolce metà ricambierà con amore. Soli: c’è chi vi corteggia, vi pensa, vi desidera e una persona oggi ve lo dimostrerà ampiamente. Sorridete alla vita!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Venere-Urano oggi nel lavoro o nella vita personale potrebbe subentrare il forte desiderio di un cambiamento radicale. Se avete in cottura del progetti con questo transito sarete spinti a entrare in azione così da portarli avanti velocemente. E’ possibile inoltre che vi distinguerete dai colleghi: che lo desideriate o meno per qualcosa che farete potreste ritrovarvi sotto i riflettori. Se infine volete apportare dei cambiamenti in casa, affidatevi alla creatività! Amore: in coppia, con Venere nel vostro segno la giornata sarà tutt’altro che all’insegna della tristezza. Avete fascino, grande gioia di vivere insieme e tanta passione! Soli: correrete dietro a due o tre flirt contemporaneamente ma ciò vi renderà davvero felici e appagati?

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un venerdì in cui dovete cercare di mantenere la calma: con la dissonanza Venere-Urano, forse avvertite stanchezza e siete nervosi. Se volete mettervi al riparo dallo stress, evitate di fare troppe cose contemporaneamente e semplificate la lista delle cose da fare. In serata dedicatevi alla lettura di un buon libro, a un’attività creativa oppure godetevi una lunga passeggiata nella natura. In poche parole fate soltanto ciò che vi permetta di rilassarvi. Amore: in coppia, con delicate attenzioni e tanti piccoli gesti renderete felice la dolce metà. Potete chiedere qualsiasi cosa. Soli: è una giornata in cui sfruttare al massimo il fascino per incontrare nuove persone e chissà, un incontro in particolare potrebbe essere decisivo per la vita affettiva.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Solitamente per amici e familiari siete un solido sostegno, pronti ad ascoltare e a dare una mano concreta, ma la dissonanza Venere-Urano al vostro segno generoso e gentile ricorda che non potete farvi sempre carico dei problemi di tutti, è il momento che siano un po’ più indipendenti. Non sarebbe una cattiva idea se chi vi circonda oggi assuma, seppure temporaneamente, il vostro ruolo. Avete ben altro su cui concentrarvi, non ultimo la vostra vita professionale. Amore: in coppia, osservate tutto ciò che fa il partner, se non è gelosia e possessività. poco ci manca… Se non volete discussioni, cambiate atteggiamento. Soli: se avete intenzione di conquistare, non ultimo per gratificare l’ego, avete semaforo verde: negli affari di cuore tutto vi riuscirà!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Venere-Urano l’atmosfera odierna è all’insegna della competizione, non è un venerdì in cui dormire sugli allori poiché non avete il tempo necessario per sbaragliare eventuali concorrenti. Una persona ambiziosa quanto voi potrebbe tentare di sfilarvi il posto a cui mirate entrambi, per cui dovete essere all’altezza della situazione. Evitate di arrabbiarvi. Se ci pensate, accenderà la vostra motivazione per cui alla fine, vi sta facendo un favore. Amore: in coppia, quando si tratterà di esprimere i sentimenti oggi avrete molta fantasia. Riaccenderete la fiamma della passione, volete dare nuovo slancio alla relazione. Soli: avete intenzione di dire basta alla solitudine, un incontro d’amore sarà la priorità. In ogni caso sarete molto esigenti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un venerdì in cui dovete fare estrema attenzione a come vi esprimerete: che si tratti di lavoro o di vita privata, le vostre parole potrebbero scatenare una guerra. La tentazione di reagire a una provocazione e a fare ampio uso della nota ironia al vetriolo creerà dei problemi. Riflettete, dunque, prima di parlare anche quando sapete che le vostre parole sono giustificate, poiché non potrete tornare indietro e rischiate di chiudere definitivamente una relazione. Amore: in coppia, un atteggiamento aggressivo turberà il partner, non vi capirà. Allentate lo stress praticando sport così da allontanare la tensione, dannosa per voi e la relazione. Soli: la vita affettiva non vi dà quella sicurezza di cui avreste bisogno? Per ora vivete flirt con leggerezza. L’amore arriverà.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui con la dissonanza Venere-Urano potrebbe affacciarsi la gelosia, il mostro dagli occhi verdi come scriveva Shakespeare, nei confronti di una persona. Tuttavia anziché rimuginare dovete agire: chiedetevi cosa è che pensate manchi nella vostra vita al punto da far scattare l’invidia Iscrivetevi a un corso online d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi. Realizzare ciò che vi fa sentire forti è il modo migliore per mollare l’insicurezza e andare avanti! Amore: in coppia, sulla relazione splende il sole, con il partner moltiplicate gli slanci di tenerezza. Soli: gli incontri romantici oggi sono favoriti e con chi vi attrae vi mostrate come siete realmente, con sincerità e senza indossare maschere. In programma c’è uno splendido cambiamento.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il vostro segno solitamente è razionale ma con la dissonanza Venere-Urano oggi rischiate di prendere delle decisioni avventate e mandare all’aria una relazione di lavoro o un affare. Prima di stabilire che non è quello che desideravate, pensate invece che qualcuno o qualcosa potrebbe in realtà essere all’altezza delle vostre aspettative. Avere standard elevati è importante ma inseguire qualcosa di irrealizzabile può compromettere il vostro successo. Amore: in coppia, piccoli battibecchi provocano allontanamenti e riconciliazioni. Siete amati, questo è certo, ma non sempre oggi vi renderete conto di quanto i vostri sbalzi d’umore possano influire sui nervi del partner. Soli: sensuali e intriganti farete girare la testa. Occhio, anche voi rischiate di innamorarvi…

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza odierna Venere-Urano potreste avere delle aspettative nei confronti di chi vi circonda e se non saranno soddisfatte vi sentirete frustrati. Ma siete sicuri che sappiano di cosa avete bisogno? Il transito crea un po’ di confusione e quando parlate dovete cercare di essere più diretti. Al contempo invece di premere l’acceleratore e velocizzare il ritmo dovete rallentarlo. Non dovete forzare una situazione solo per compiacere una persona. Amore: in coppia, grande complicità e non è escluso che con la dolce metà darete il via a una nuova ed entusiasmante avventura. Soli: è una giornata in cui dichiarerete il vostro amore, direte “sì” a chi vi corteggia e che vi attrae. Oggi siete imprevedibili ma di sicuro non andate incontro a un abbaglio!