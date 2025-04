Cosa dice l’oroscopo del 24 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un giovedì in cui quando entrerete in contatto con chi vi circonda sarete più sensibili del solito per cui evitate di fare vostre le emozioni degli altri, soprattutto se negative. Fortunatamente, la congiunzione Venere-Saturno in Pesci sosta alle spalle del vostro segno per vi sarà più facile stabilire dei limiti e mantenere la pace interiore. Al contempo è un’ottima giornata per riorganizzare il budget così da ridurre le spese. Amore: in coppia, la comunicazione nella relazione migliorerà notevolmente, il che vi consentirà di risolvere eventuali disaccordi. Soli: incontrare nuove persone non sarà l’obiettivo principale della giornata.

Oroscopo 24 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

I transiti astrali odierni vi spingono a riflettere sulla fattibilità di un progetto o di un obiettivo a lungo termine e, forse, anche riguardo un legame speciale di amicizia con qualcuno. Ciò vi permetterà di avere una visione più realistica e capirete cosa è che vale il vostro tempo e il vostro impegno. È un periodo in cui vedete più chiaramente l’impatto che avete sugli altri, soprattutto su amici e in generale nella vita sociale. Amore: in coppia è una giornata romantica. Avete entrambi voglia di intimità, di coccole, di tutto… Soli: avvertirete molto la mancanza d’amore: cambierete le vostre abitudini e troverete l’anima gemella.

Oroscopo 24 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Pesci e la congiunzione Venere-Saturno sostano nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: i transiti conferiscono alla giornata un tono serio e responsabile, vi sentirete più determinati e produttivi del solito, pronti ad assumere le responsabilità e dare il massimo. Riuscite a gestire in modo esemplare una situazione ma evitate di mettere troppa carne al fuoco, aggiungere altri obbiettivi. Amore: in coppia, quando si tratterà di esprimere i sentimenti e le emozioni vi sentirete un po’ bloccati. Fate un respiro profondo e provate a parlare… Soli: riservati e poco disposti a conversare. Andrà meglio domani…

Oroscopo 24 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste impegnare seriamente le energie per concretizzare un progetto o raggiungere un obbiettivo così da ottenere dei risultati. I transiti odierni vi permettono di piantare il seme di un piano positivo e mirato. Andando avanti potreste anche avere dei dubbi sulla vostra capacità o aver paura di non farcela ma siate coraggiosi, determinati e otterrete il successo. Tenete presente che qualcuno vi darà una mano. Amore: in coppia, più sensibili del solito alle parole e ai gesti del partner. Ma sia chiaro, in modo positivo. Soli: particolarmente sensibili ai messaggi che riceverete. In ogni caso cercate di leggere tra le righe.

Oroscopo 24 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Se oggi avete la sensazione che le cose stiano cambiando troppo in fretta anziché agitarvi nel tentativo di tenere il passo, privilegiate la compagnia di persone che vi danno un senso di sicurezza. Con la congiunzione Venere- Saturno in Pesci nel vostro settore della trasformazione, avete la possibilità di liberarti di ciò di cui non avete bisogno, così da aumentare la forza di volontà e guardare al futuro. Amore: in coppia, se avete in mente un progetto il partner potrebbe suggerire idee diverse. Evitate di discutere. Soli: uscite dalla tana: il destino può farvi incontrare una persona molto simpatica. Insieme vi divertirete.

Oroscopo 24 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Non è una giornata facile, soprattutto per quanto riguarda le relazioni di lavoro o personali e la cosa migliore è fare leva sulla pazienza. Sarebbe utile, in alcune circostanze, trovare un compromesso, negoziare o comunque tendere una mano e andare incontro agli altri. Buona notizia: potrebbe presentarsi una nuova opportunità di lavoro e se la coglierete, nel giro di poco tempo firmerete un contratto vantaggioso! Amore: in coppia, cercate di sorprendere la dolce metà a suon di mille piccole attenzioni. Ricambierà con passione! Soli: prudenza, non lasciatevi incantare dalle parole di chi è soltanto un venditore di fumo.

Oroscopo 24 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui più del solito avete la tendenza a mettere chi vi circonda al primo posto, voi all’ultimo, e ciò comportare il correre a destra e sinistra cercando di barcamenarvi tra compiti e richieste degli altri, a sudare le sette camicie per portare a termine tutto. Atteggiamento che dovete assolutamente evitare e fare invece in modo che le persone vi diano una mano così da avere tempo per voi. Amore: in coppia, una proposta del partner potrebbe trasformare una giornata ordinaria in una straordinaria. Soli: una conversazione informale in un bar o durante una passeggiata potrebbe trasformarsi in una storia.

Oroscopo 24 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste avere mille cose da fare ma non è il momento di destreggiarvi tra i vari impegni. Più riuscirete a ridurre la lista dei compiti e tanto più semplificherete la vita. Rallentate il ritmo e quando il senso del dovere tenterà di prendere il sopravvento, rimandate a un altro giorno. Scoprirete che concedendovi un po’ di relax e di tempo libero per dare sfogo alla creatività, in seguito sarete più produttivi e soddisfatti. Amore: in coppia, con il partner siete un po’ distanti e vorrete stare un po’ da soli. Ditelo gentilmente. Soli: gli affari di cuore sono in secondo piano e probabilmente trascorrerete la serata con gli amici o i familiari.

Oroscopo 24 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna, la congiunzione Venere-Saturno in Pesci sostano nel vostro settore della casa, della famiglia: è la giornata ideale per mostrare affetto alle persone care e al contempo riflettere come desiderate che sia la vita familiare. Potreste essere spinti a valutare più attentamente i costi di gestione della vostra abitazione e cercando troverete, anche on line, delle ottime offerte così da ridurre le spese. Amore: in coppia, alcuni Sagittario parleranno di matrimonio o convivenza e chi ha già fatto questa scelta penserà di avere un bebè. Soli: volete incontrare l’anima gemella e vi darete da fare sui siti di incontri.

Oroscopo 24 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Prima di promettere qualcosa riflettete bene, poiché in seguito potreste pentirvi. Se direte “sì” solo per entrare nelle grazie di una persona o fare buona impressione, assicuratevi di poter mantenere quanto promesso. Gli aspetti astrali odierni indicano che avendo tante altre cose da fare potreste ignorare quanto detto e non sarebbe una cosa onorevole. Oltretutto otterrete un risultato contrario a quello desiderato. Amore: in coppia, determinati a vivere con passione la relazione. Grande complicità! Soli: non desiderata una storia tanto per non stare soli. Avete le idee chiare, sapete bene cosa volete e la troverete.

Oroscopo 24 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze ed è in dissonanza con Giove in Gemelli: è il momento di riflettere sul modo in cui gestite il denaro ma visto che siete più generosi del solito con voi stessi, è possibile che vi concederete un acquisto che desiderate. Probabilmente sapete che state spendendo troppo ma sembra che la cosa non vi preoccuperà. Volete gratificarvi e lo farete. Amore: in coppia, siete irresistibili ed è la giornata giusta per chiedere al partner tutto ciò che desiderata. Soli: affascinanti e in vena di conquistare. E oggi incontrerete l’amore. Non è escluso un colpo di fulmine.

Oroscopo 24 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Giove: pur mantenendo l’ottimismo cercate di essere realistici riguardo alla vostra situazione. Con la congiunzione Venere-Saturno in Pesci in questo modo avrete la possibilità di sfruttare la vostra forza e di ottenere vittorie notevoli. Concentratevi su ciò che volete ottenere anche se ciò potrebbe comportare prendere le distanze da certe persone o situazioni. Amore: in coppia, avrete idee sorprendenti per ravvivare la fiamma con il partner che apprezzerà questa iniziativa. Soli: se non vi aspettate più nulla dall’amore, oggi potreste cambiare idea. Spesso arriva in modo inatteso.