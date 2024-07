Oroscopo inizio agosto, questo segno deve tenere gli occhi bene aperti: spese improvviso possono mandarlo in bancarotta

L’oroscopo di inizio agosto è impietoso per un segno: le cose non andranno come previsto e ci saranno grossi guai finanziari.

Siamo ormai entrati nel vivo di questa ‘insolita ‘estate e le vacanze sono ormai prossime per molti. Altri invece, hanno già ripreso le loro normali attività e si apprestano ad affrontare un nuovo anno, fatto di lavoro e impegni vari. Ovviamente, la domanda che tutti si pongono ad ogni nuovo inizio è sempre la stessa: come sarà questo mese di agosto?

Una risposta certa non possiamo di certo darla, possiamo però consultare l’oroscopo, per cercare di capire l’andamento delle stelle. In questo modo, non solo si avrà un quadro più chiaro della situazione, ma si potrà anche cercare di capire quale segno sarà favorito e quale invece dovrà fare ancora i conti con dei giorni piuttosto duri.

Le cose si mettono male per questo segno, vivrà un inizio agosto piuttosto ballerino: le finanze ne risentiranno maggiormente

Cercare di capire gli influssi che le stelle e i pianeti hanno nei vari segni, permetterà di avere le idee un po’ più chiare su quello che potrebbe essere l’andamento dei prossimi giorni. E se questo agosto per alcuni segni sarà favorevole, per un segno in particolare sarà piuttosto tortuoso. Ebbene, cari amici della Vergine, siete proprio voi gli sfavoriti di questi primi giorni di agosto.

Inaspettatamente, dopo un periodo piuttosto favorevole, il segno della Vergine dovrà fare i conti con un brusco arresto della fortuna. Nonostante una mente brillante e una massima propensione al lavoro, questi giorni saranno molto burrascosi dal punto di vista economico.

La Vergine è un segno che ama tenere tutto sotto controllo, ma in questi giorni ci saranno delle spese impreviste. Tutto ciò sarà un fulmine a ciel sereno e potrebbe cogliere tutti alla sprovvista. Per evitare che tutto ciò abbia delle ripercussioni anche piuttosto serie, meglio evitare di fare spese superflue.

Al momento c’è bisogno di tutta la disponibilità economica in vostro possesso. La strada però non sarà sempre in salita, infatti, già dalla seconda settimana di agosto ci sarà una piccola inversione di rotta e si potrà ritornare a pensare a quali investimenti fare per il futuro. Tutto arriva per chi sa aspettare e per voi, amici della Vergine, si tratta solo di pochi giorni, tenete duro.