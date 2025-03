Oroscopo settimanale, settimana 30 marzo-5 aprile 2025: denaro lavoro salute

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Vivrai una favolosa vita amorosa insieme a una vita d’ufficio frenetica ma produttiva. Dal punto di vista finanziario, sarai fortunato. Anche la tua salute è positiva.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

La relazione vedrà momenti piacevoli questa settimana. Il tuo atteggiamento gioca un ruolo cruciale sul posto di lavoro. Dal punto di vista finanziario sei a posto. Fai attenzione alla tua salute.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Non scavare nel passato nella relazione per goderti la giornata. Rimani impegnato nel lavoro per portare a termine ogni compito assegnato. Sia la salute che la ricchezza ti benediranno questa settimana.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Risolvi i problemi nella relazione e assicurati di trascorrere più tempo con l’amante. Risolvi le sfide professionali per rimanere produttivo sul posto di lavoro. Gestisci la ricchezza con attenzione. Potrebbero esserci anche problemi legati alla salute questa settimana.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Ci saranno momenti favolosi da esplorare nella relazione. Mantieni la vita d’ufficio libera da scosse questa settimana. Dal punto di vista finanziario, sarai fortunato. Anche la tua salute è positiva.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

La tua vita amorosa ti porterà felicità questa settimana. Supera le sfide sul lavoro e assicurati di essere in buona salute questa settimana. Dovresti anche fare attenzione alla tua situazione finanziaria.

Oroscopo Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Sii felice in amore e assicurati di soddisfare anche le aspettative della dirigenza sul posto di lavoro. Sarai bravo anche in termini di ricchezza e salute.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Ti godrai la relazione amorosa questa settimana e sfrutterai ogni opportunità professionale per dimostrare il tuo valore. Non lasciare che le spese finanziarie vadano oltre il tuo controllo. La tua salute potrebbe avere piccoli problemi.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Sii felice nella storia d’amore questa settimana. La tua competenza ti aiuterà a soddisfare le richieste professionali. La prosperità ti aiuta a prendere decisioni finanziarie cruciali. Potrebbero presentarsi piccoli problemi di salute.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio).

Risolvi ogni problema nella tua vita personale. Tieni nota delle prestazioni per ottenere i migliori risultati in ufficio. Sia la salute che la ricchezza saranno al tuo fianco.

Oroscopo Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Assicurati che la tua relazione amorosa sia soddisfacente questa settimana. Supera le sfide professionali con sicurezza. Tieni d’occhio lo stile di vita e la ricchezza arriverà da diverse fonti.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Sforzati di rallegrare la vita amorosa. Ci saranno piccole sfide in ufficio, ma le risolverai. Prendi decisioni finanziarie intelligenti e goditi una buona salute.

