Oroscopo settimanale, settimana dal 20 al 26 aprile 2025: amore, lavoro, denaro, salute

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Risolvi i conflitti con il partner ed evita di rimuginare sul passato spiacevole. Le tue prestazioni professionali sono cruciali per la crescita professionale. Nessun problema economico importante ti disturberà. Anche la salute è buona questa settimana.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Risolvi i conflitti nella relazione attraverso una comunicazione aperta. Assicurati di ottenere i migliori risultati in ufficio. Risolvi i problemi economici con un piano diligente. Anche la salute è buona questa settimana.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Nonostante i tuoi impegni, riuscirai a portare a termine tutti i compiti assegnati al lavoro. Assicurati di trascorrere più tempo con il partner. Sei a posto dal punto di vista finanziario e nessun problema di salute importante ti disturberà.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Aspettati molti colpi di scena nella relazione, che possono essere positivi o negativi. Non lasciare che i pettegolezzi in ufficio influenzino le tue prestazioni professionali. Ci sarà prosperità e anche la salute sarà giusta per te.

Leone (23 lug – 23 ago)

Affronta i problemi relazionali con un atteggiamento positivo. La tua vita professionale sarà frenetica e piena di impegni. Finanziariamente sei a posto e anche la tua salute ti regalerà molti momenti positivi.

Vergine (24 ago – 23 set)

Mantieni la relazione libera da problemi. Otterrai buoni risultati in ufficio e, finanziariamente, la tua vita sarà stabile. Godrai anche di buona salute.

Bilancia (24 set – 23 ott)

Supera i problemi relazionali con un atteggiamento positivo e forte. Continua a coltivare disciplina e impegno sul lavoro. Salute e ricchezza saranno al tuo fianco.

Scorpione (24 ott – 22 nov)

Mantieni intatta la tua storia d’amore questa settimana. Dai il massimo sul lavoro. La prosperità finanziaria influenza le tue decisioni di investimento. Anche la salute è buona questa settimana.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Risolvi i problemi d’amore e assicurati di dedicare più tempo alla relazione. Il tuo impegno sul lavoro avrà esiti positivi. Assicurati di prendere decisioni finanziarie intelligenti. Anche la tua salute sarà buona.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tutti i problemi d’amore dovrebbero essere risolti con un atteggiamento positivo. Fai attenzione in ufficio perché potrebbero presentarsi delle difficoltà. Nonostante la prosperità, dovresti astenerti da spese eccessive questa settimana. Anche la tua salute è buona.

Acquario (22 gennaio – 19 febbraio)

Valuta la possibilità di risolvere i problemi nella relazione prima che la situazione vada fuori controllo. Sii pronto ad affrontare le sfide sul lavoro. Potrebbero presentarsi anche piccoli problemi di salute e di ricchezza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Trascorri più tempo con il tuo partner e prendi provvedimenti per risolvere i problemi della parte. Accetta nuovi incarichi sul lavoro e assicurati professionalità. Vedrai prosperità nella vita insieme a buona salute.