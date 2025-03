Questo segno è davvero pericoloso: si arrabbia facilmente e butta tutto all’aria, anche le relazioni importanti. Che fatica stargli dietro!

Ciascun segno zodiacale ha dei pregi e dei difetti. Si tratta di lati caratteriali che sono condizionati da diversi fattori, innanzitutto, dall’influenza degli astri. Secondo la tradizione astrologica, i pianeti e la posizione di essi al momento della nascita condizionano non solo i lati positivi di ciascuno, ma anche quelli negativi. Ciascun segno dello zodiaco presenta, dunque, delle caratteristiche precise che si manifestano sia in modi costruttivi sia in modi distruttivi.

Ci sono, quindi, alcuni segni che sono particolarmente riflessivi, introspettivi, tendono a rifuggire qualsiasi discussione, non amano stare al centro dell’attenzione e, quindi, dosano il loro temperamento e le loro reazioni, anche quando sono arrabbiati. Altri, invece, sono particolarmente istintivi, tendono a seguire le emozioni, si fanno letteralmente travolgere da queste e finiscono per risultare irascibili, scontrosi e permalosi. Altri ancora, sono noti per la loro natura vendicativa.

Attenzione a fargli un torto, potrebbero rispondere con azioni davvero malvagie

È importante sottolineare che, nessun segno zodiacale è per sua indole cattivo, si tratta di reazioni. Un segno, in particolare, proprio perché è molto buono e tende a fare tantissimo per gli altri, quando si sente rifiutato o quando percepisce di aver ricevuto un torto, può reagire con un’ira sconsiderata o mettere appunto dei piani per ripagare il malfattore.

Si tratta del segno della Vergine. I nati sotto questo segno sono estremamente permalosi, può anche sembrare che all’inizio stiano al gioco, ma se eccessivamente provocati possono andare in escandescenza, perdendo letteralmente le staffe. La Vergine, tuttavia, non sbraita, smette di parlare e pianifica la sua vendetta.

Possiede un orgoglio davvero smisurato che la porta a dosare bene anche le sue reazioni, per nessuna ragione al mondo vorrebbe apparire poco elegante, per questo, dinanzi ad un’offesa preferisce ritirarsi e studiare la mossa giusta per schiacciare chi gli ha causato un malessere. Attenzione, dunque, non fate arrabbiare i nati sotto il segno della Vergine. Potrebbero allontanarsi con garbo e, pianificare in gran segreto e soprattutto, in silenzio, una strategia per distruggervi.

Come già accennato in precedenza, la Vergine è un segno molto buono, ma non tollera ricevere i torti, soprattutto in coppia. Avere, dunque, una relazione con un Vergine può essere davvero complicato, proprio perché tendono a chiudersi e a non parlare, preferendo fare piccoli dispetti.