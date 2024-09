La figlia di Brooke Shields, Rowan, proclama: “Non sarei qui senza la fecondazione in vitro”: “Sono rimasta congelata per 2 anni”.

Brooke Shields e le sue figlie, Rowan, 21 anni, e Grier, 18 anni, riflettono su ciò che hanno imparato l’una dall’altra in un’intervista ricca di momenti sinceri, risate e qualche lacrima della mamma. Rowan racconta la sua esperienza di fecondazione in vitro con la famosa madre e si confida a Liz McNeil di PEOPLE.

È una testimonianza importante, arricchita dal racconto di una esperienza vissuta dietro le quinte del divismo. Inclusa l’angoscia del “nido vuoto” ora che le due ragazze si preparano a lasciare la csa materna per andare all’università.

Brooke Shields e la fecondazione in vitro

Una cosa che le sue figlie ammirano è la sua sincerità sulla fecondazione in vitro (FIV) e la depressione post-partum, di cui ha scritto nel suo libro del 2005, Down Came the Rain. All’epoca, è stata una delle prime donne di alto profilo a condividere la sua lotta con sentimenti di tristezza e disperazione dopo la nascita della sua primogenita, Rowan, avuta tramite FIV.

“Mia madre ha dovuto affrontare tante cose, e anche la fecondazione in vitro”, dice Rowan, ora studentessa universitaria. “Non sarei qui senza la fecondazione in vitro. Sono stata congelata per due anni e credo che mamma ne abbia parlato con noi fin da piccola, ora ne siamo consapevoli. È una conversazione importante per le giovani donne”.

“Non voglio che mia madre attraversi mai niente di brutto”, aggiunge, “ma quando il libro è uscito, ha cambiato la vita di molte donne. C’è stato un risultato positivo per qualcosa di così orribile e ora ha un legame più forte con me per via di ciò che ha passato”.

Il messaggio in un libro

Racconta la star americana, ora 59enne: “L’ho scritto perché nessuno ne parlava e un’altra cosa è che queste sono due donne che potrebbero avere figli o meno, ma se li avessero, c’è la possibilità che ciò accada. È solo uno strumento, per aiutarle a sapere se qualcosa non va, che è comune e che dovrebbe essere affrontato. Non c’è niente di sbagliato in loro. Non è colpa loro, quindi è questo che volevo trasmettere loro più avanti nella loro vita”.

“Nella mia generazione, ci dicevano carriera, carriera”, continua Shields, fondatrice e CEO di Commence , la sua linea di prodotti per la cura dei capelli per donne over 40, “e questo richiede tempo e anni e poi arrivi a un punto, hai trent’anni e all’improvviso, puoi iniziare ad avere problemi e quindi chiedo sempre alla gente, ‘Hai congelato i tuoi ovuli?’ Anche questa è una conversazione importante per le giovani donne”.

