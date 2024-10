La figlia di Nicole Kidman, Sunday Rose Urban, 16 anni, sale alla ribalta e la gente è molto sorpresa dal suo accento

La figlia di Nicole Kidman e Keith Urban ha sfilato nella sfilata primavera/estate 2025 di Miu Miu alla settimana della moda.

Sunday Rose Kidman Urban ha fatto il suo debutto in passerella e alcuni commentatori non riescono a capacitarsi di quanto il suo accento sia diverso da quello della madre, nota Hannah Sacks su People.

La figlia di Keith Urban e Nicole Kidman ha sfilato per la prima volta in passerelladurante la sfilata Miu Miu primavera/estate 2025 durante la settimana della moda di Parigi ed è stata intervistata da Vogue dopo la sfilata.

“Ciao, mi chiamo Sunday Rose Kidman Urban e questo è il mio primo spettacolo”, dice la sedicenne in un video pubblicato su Instagram . “Siamo allo spettacolo di Miu Miu a Parigi”

Shopping a Parigi per la figlia di Nicole Kidman

“Abbiamo fatto un po’ di shopping, perché come si fa a non venire a Parigi e non fare shopping”, racconta Sunday Rose mentre descrive cosa ha fatto in Francia. “Volevo farlo da così tanto tempo e quando è arrivata l’offerta, è stato davvero emozionante. E ora il giorno è finalmente arrivato!”

Nei commenti, molti hanno scritto quanto fossero sorpresi dall’accento di Sunday Rose, che aveva un leggero accento del sud. “Adoro il suo accento. L’australiano incontra l’Appalachiano”, ha scritto una persona.

“Il suo accento! Un accento del sud mescolato a un pizzico di australiano. Che mix”, ha detto un altro.

Sunday Rose è nata a Nashville, Tenn., e ha vissuto lì con i suoi genitori e la sorella Faith, 13 anni, fin da quando era piccola. Kidman, cresciuta in Australia, ha commentato in passato l’accento della figlia, dicendo che è un mix interessante.

“Le mie figlie sono di Nashville! Hanno un accento del sud”, ha detto Kidman a PEOPLE nel 2016. “Hanno un po’ di australiano. Hanno un mix insolito. Sono ibride”.

Sto per compiere 16 anni

“Sta per compiere 16 anni”, ha detto Kidman. “È quello che le ho detto, quando aveva 16 anni le è stato permesso di venire a uno spettacolo. Voleva andarci da molto tempo”.

Ha continuato, “Quella è stata la sua incursione, e basta. Io sono tipo, ‘No, non più.’ È un tira e molla. Non voglio trattenerla perché non voglio coccolarla”.