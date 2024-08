5 curiosità (che nessuno sa) su Il Paradiso delle Signore

Il paradiso delle signore è ormai una certezza della tv italiana ma ci sono delle curiosità che non tutti conoscono: ecco quali sono.

Il paradiso delle signore ha debuttato sulla tv italiana come fiction: le prime due stagioni, infatti, sono state trasmesse in prima serata da Raiuno e avevano come protagonisti Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi. Dalla terza stagione, poi, l’opera è stata trasformata in una vera e propria soap in onda tutti i giorni della rete ammiraglia della Rai. Le storie del famoso magazzino hanno conquistato tutti ed oggi è sicuramente uno dei prodotti che garantisce i maggiori ascolti alla Tv di Stato.

La nona stagione andrà in onda a partire da lunedì 9 settembre con diversi novità, in primis l’assenza di Vittorio Conti, uno dei protagonisti principali. Alessandro Tersigni che ha sempre interpretato tale personaggio, infatti, ha annunciato la scelta di dire addio alla soap. Tuttavia, le emozioni non mancheranno così come le sorprese. Da quando va in onda, infatti, Il paradiso non ha mai deluso le aspettative del pubblico.

Le curiosità su Il paradiso delle signore: origine, sigla e personaggi

Ad ispirare Il paradiso delle signore è stato il romanzo di Émile Zola, scrittore francese e maggiore esponente del Naturalismo dal titolo “Al paradiso delle Signore” che racconta la storia di Denise Baudu, giovane orfana che si trasferisce a Parigi lasciando Volognes, insieme ai fratellini minori, sperando di ricevere aiuto dallo zio e di trasformare la propria vita scoprendo però che lo zio è sull’orlo del fallimento a causa dell’apertura di un nuovo negozio diretto da Octave Mouret di cui, alla fine, si innamora.

Come abbiamo già accennato, inoltre, l’idea originale non era quella di rendere Il paradiso delle signore una soap ma il successo e la voglia del pubblico di vedere quotidianamente le storie dei protagonisti hanno spunto la produzione a trasformarla da fiction a vera telenovela.

Non tutti sanno, inoltre, che l’unico personaggio presente dalla prima stagione de Il paradiso delle signore è Vittorio Conti che è stato interpretato, dalla prima stagione, da Alessandro Tersigni che ha annunciato l’addio alla soap al termine dell’ottava stagione. La serie, inoltre, condivide la trama con un altro prodotto seriale spagnolo, trasmessa in passato da Rai Uno dal titolo Velvet e che raccontava la storia d’amore tra il ricco Alberto e la sarta Anna. Infine, la sigla del Paradiso è la stessa sin dalla prima puntata ed è stata scritta da Francesco De Luca e Alessandro Forti.