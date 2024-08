“8 ore in sala operatoria”. La malattia e il ricovero: il dramma della Royal Family

Non è un periodo positivo per la Royal Family che sta vivendo un nuovo dramma: un altro membro colpito dalla malattia. Cosa sta accadendo.

Come accade in ogni famiglia, anche nella Royal Family i problemi non mancano mai ma quello che sta accadendo è un vero e proprio dramma perché, da due anni, i Windsor non trovano pace. La morte della Regina Elisabetta ha segnato l’inizio di un periodo nero per la famiglia reale inglese che, negli ultimi mesi, ha affrontato un vero calvario. L’ascesa al trono di Carlo sembrava l’inizio di una nuova era ma i problemi hanno costellato il nuovo corso della Monarchia Inglese.

Dopo aver preso in mano le redini della propria dinastia, infatti, Re Carlo ha dovuto fare i conti con la malattia. Al Sovrano, infatti, è stato diagnosticato un cancro così come alla Principessa Kate che, insieme a William, ha finalmente ricevuto una bella notizia. Tuttavia, le tragedie non sono ancora finite per i Windsor.

Un’operazione lunghissima: il dramma della Principessadella Royal Family

Con una foto pubblicata sui social, la Royal Family ha raccontato il dramma che ha colpito la Principessa. Eugenia di York, cugina dei principi William e Harry. In occasione della Giornata Mondiale per la Sensibilizzazione sulla Scoliosi, ha pubblicato una foto super privata per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che le sta particolarmente a cuore.

La principessa, infatti, ha mostrato a tutti la cicatrice che ha sulla schiena svelando di aver sofferto di una forma molto grave di scoliosi al punto da essersi sottoposta ad un’operazione lunga otto ore per risolvere il problema. “Volevo solo condividere la mia cicatricee incoraggiare chiunque abbia vissuto esperienze simili a condividere le proprie con me. Siamo orgogliosi delle nostre cicatrici”, ha scritto la Principessa Eugenia che ha svelato di aver ricevuto la diagnosi quando aveva solo 12 anni.

La Principessa ha mostrato la cicatrice anche durante il giorno del matrimonio raccontando che, per correggere la curvatura, durante l’operazione, le sono state inserite placche e chiodi in titanio. Il post operatorio, inoltre, non è stato semplicissimo: Eugenia ha trascorso 3 giorni in terapia intensiva, una settimana in ospedale e sei giorni sulla sedia a rotelle.

Un racconto sincero quello della principessa che ha voluto rendere pubblico un dramma personale che conoscevano solo le persone a lei vicine e la sua famiglia. La storia di Eugenia ha così commosso il mondo e trasmesso tanto coraggio alle persone che stanno affrontando un momento difficile.