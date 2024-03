Abbie Newman, la modella racconta: “La mia foto segnaletica è diventata virale. Ora mi godo la bella vita”

“Sono stata arrestata, la mia foto segnaletica è diventata virale più o meno ovunque e ora sto guadagnando bene e mi sto godendo la vita”. Una mamma della Georgia, Abbie Newman, 28 anni, intervistata dal New York Post, ha raccontato come la sua vita è letteralmente cambiata negli ultimi tempi.

La donna era stata arrestata, ubriaca, per taccheggio. Dopo quattro giorni in cella, la sua foto era più o meno finita ovunque grazie ad un account che diffonde le foto segnaletiche dei delinquenti… più sexy. E ora Abbie si gode la bella vita: “I miei fan su OnlyFans continuano ad aumentare – racconta -. La prima settimana ho guadagnato 24mila dollari senza aver pubblicato nulla. È davvero divertente a volte vedere come è buffa la vita. In America, per qualche motivo, se hai un bell’aspetto e sei una delinquente… guadagni davvero bene.”

“Il mio mese migliore? Dicembre. Ho guadagnato 92mila dollari. Anche di più. Ho saldato in poco tempo tutti i miei debiti. Devo ammetterlo. Ora posso portare anche la mia famiglia in vacanza.”