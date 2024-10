Achille Lauro ha un padre potentissimo: ecco chi è e cosa fa

Achille Lauro, tra i cantanti più amati del momento, ha un padre potentissimo: ecco chi è e cosa fa nella vita.

Tutti lo conoscono come Achille Lauro, ma il suo vero nome è Lauro De Marinis. Nato a verona l’11 luglio 1990, ha cominciato a dedicarsi alla musica quando era davvero molto giovane. Dopo varie esperienza, il successo arriva con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce, realizzato con il produttore Boss Doms. Da quel momento, Achille Lauro non si ferma più tornando sul palco del Teatro Ariston sia come artista in gara che come ospite speciale di uno dei Festival di Amadeus.

Personaggio istrionico, dotato di una personalità forte e piccata, capace di scrivere e cantare le emozioni più belle dell’amore, ma anche testi più duri, Achille Lauro resta uno degli artisti più amati e ammirati per la sua capacità di trasformarsi. Un vero artista che è cresciuto in una famiglia che, con l’arte, aveva poche cose in comune. Il padre, infatti, svolge un lavoro lontanissimo da quello del figlio.

Chi è il padre di Achille Lauro: tutto su di lui

Achille Lauro è davvero molto discreto e riservato e della sua vita privata ci sono pochissimi dettagli. Non si sa, infatti, se sia fidanzato. Ciò che, invece, si conosce è la sua infanzia e, in particolare, il lavoro che svolge il padre. I genitori di Achille Lauro sono Cristina Zambon e Nicola De Marinis e il padre dell’artista svolge un lavoro importantissimo essendo un magistrato alla Corte di Cassazione.

Il padre di Achille Lauro, tuttavia, non è l’unico in famiglia a svolgere un lavoro così importante. Anche il nonno del cantante, Federico De Marinis, era un prefetto. “Sono figlio di gente onesta, di chi ha sacrificato una vita per il lavoro sopportando per anni di farsi sputare addosso senza mai ricevere nulla”, ha scritto Achille in un post di Instagram.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Domenica In, inoltre, Achille ha aggiunto: “Sono figlio di brava gente, gente onesta. Anche mio padre, per quanto io abbia avuto un rapporto difficile, è persona intellettuale, una persona che ha studiato che comunque anche nel nostro rapporto complicato mi ha comunque lasciato una certa base di educazione”. Come accade in tante famiglie, anche tra il cantante e il padre c’è un rapporto altalenante. Achille, inoltre, ai microfoni di Mara venier ha svelato di essere molto legato alla madre.