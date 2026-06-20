Addio a James Burrows, co-creatore e regista di alcune delle sitcom più popolari della televisione americana, tra cui Cheers e Will & Grace. Aveva 85 anni.

“È venuto a mancare oggi. Per oltre cinquant’anni è stato uno dei registi più influenti e amati della televisione. Ha contribuito a plasmare generazioni di commedie e ha regalato gioia al pubblico di tutto il mondo”, ha dichiarato la famiglia in una nota con cui ha annunciato la scomparsa.

Nel corso della sua lunga carriera, Burrows ha lavorato a decine di produzioni di successo, distinguendosi per la capacità di dirigere e valorizzare anche attori alle prime armi. Tra gli esempi più noti figura il suo contributo ai primi episodi di Friends, sitcom diventata un fenomeno globale.

La sua attività nel settore televisivo è stata premiata soprattutto con i riconoscimenti degli Emmy Awards, e non con i Grammy, che appartengono invece al mondo della musica. Burrows è infatti considerato una delle figure più influenti nella storia della regia televisiva americana, con un impatto duraturo sul linguaggio della sitcom moderna.