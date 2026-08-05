Su una strada nella provincia dello Yunnan, in Cina, un’auto è stata colpita in pieno da un blocco di roccia. Una frana ha infatti provocato il distacco di un enorme masso che si è abbattuto sulla strada travolgendo un’auto in transito. Le immagini dell’incidente hanno fatto rapidamente il giro del web e mostrano l’impatto violento tra le rocce e il veicolo. Nel video si vede anche un motociclista, che sopraggiungeva alle spalle dell’auto, che è riuscito a evitare la frana per un soffio, evitando così la tragedia. Per fortuna, stando a quanto dichiarato dalle autorità, l’incidente non ha causato vittime.