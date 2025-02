Finalmente stasera parte il Festival di Sanremo, edizione 75. Va in onda la rivincita della tv generalista. Sul palco tutti i 29 in gara, ospite Jovanotti. Conduce Carlo Conti con Gerry Scotti e Antonella Clerici. Cinque serate di chiacchiere e canzoni – da martedì 11 a sabato 15 – davanti ad una vasta platea televisiva che finge di annoiarsi ma non molla. È già questo è un mistero buffo. Per due mesi ci hanno rovesciato addosso di tutto per propagandare un appuntamento che da 75 anni è lo specchio di un Paese che cambia. Eccome se cambia! Cambia così tanto che alla fine è il solito, con i problemi di sempre. Ci hanno mitragliato di tutto pur di non perdere il pallino della seduzione. Alcune trovate sono state francamente eccessive, addirittura smisurate ed esagerate, ma tant’è. L’importante era (ed è) che se ne parli. Ed infatti se ne è parlato. Ed è uscito di tutto: polemiche e cafonaggini, sessismo e finti dibattiti (sublime la panzana dei rapper che non amano le donne). Fuori i nomi di questi illustri compositori/esecutori/musicisti del rap: lo ha detto lo stesso Carlo Conti, annunciandoli tra i big: Fedez,Tony Effe, Guè, Emis Killa. Nei loro testi non mancano frasi sessiste e di esplicito riferimento alla violenza sulle donne. Sul palco ci sarà di tutto un pop. Nel post-Amadeus latitano il rock e gli alternativi.

Il Festival dei soliti noti

Quasi il 70% dei brani è stato scritto da solo 11 autori, per artisti che duettano sempre. Gli unici concorrenti che si presenteranno sul palco dell’Ariston con un brano ad una sola firma, cioè la propria, sono Brumori SAS da Cosenza e i Modà, il gruppo di Kekko Silvestre, 46 anni, in gara per la quinta volta. La regina delle autrici è senza dubbio la milanese Federica Abbate, nipote d’arte (zio Gaspare è l’autore di “Mambo Italiano” e “E’ l’uomo per me”; Federica firma, non da sola, ben 7 canzoni (quelle di Clara, Rose Villain, Serena Brancale, Sarah Toscano, Fedez, Joan Thiele ed Emis Killa). La cantautrice lombarda è seguita da Davide Simonetta a quota 5 (c’è il suo apporto nei brani di Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Achille Lauro, Elodie e Francesca Michielin). Quattro canzoni a testa per Jacopo Ettore (Clara, Rkomi, Serena Brancale, Sarah Toscano), Davide Petrella (The kolors, Elodie, Tony Effe, Gaia) e Nicola Lazzarin detto Cipro (Rose Villain, Serena Brancale, Fedez ed Emis Killa). Con tre canzoni c’è Blanco che peraltro ha vinto il festival con Mahmood nel 2022 (Noemi, Giorgia e Irama), Luca Faraone (Rkomi, Tony Effe e Shablo), Michele Michelangelo Zocca (Noemi, Giorgia e Irama) nonché il produttore Zegna Tognini (The Kolors, Rocco Hunt e Gaia).

Ma il quadro è comunque più ampio se non altro perché tra gli autori ci sono superbig come Tiziano Ferro, Madame, Mahmood, Nek e Calcutta. E’ un festival per tutti i gusti: 30 artisti in gara, 6 in più rispetto al previsto, con tanto di deroga al regolamento. Nelle prove generali di lunedì hanno impressionato Giorgia e Cristicchi. Non ha convinto la vecchia guardia: Marcella Bella e Ranieri. Favorito dai bookmaker Olly (Federico Olivieri), rapper e cantautore di 23 anni, genovese.

Tre curiosità

1) BRESH – Il cantautore genovese di Lavagna è l’autore del brano “Guasto d’amore” che è diventato l’inno del Genoa. La sua passione per i rossoblù viene prima di tutto.

2) GERRY SCOTTI – Accolto benissimo dal gruppo Conti e dalle maestranze, e’ il primo italiano ad aver inciso un disco con l’intelligenza artificiale.

3) LO SPETTRO DI FABRIZIO CORONA – L’ex re dei paparazzi, da giorni infesta i social con la cronistoria della “corna” di Fedez a Chiara Ferragni e di questa con altri pure Achille Lauro. Una roba da sballo per il web.