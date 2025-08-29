TorrentFreaks ha scoperto la presenza di migliaia di film apparsi online su Vimeo, a causa di un errore di August Color Srl, una società di produzione e post-produzione cinematografica italiana. Pellicole indipendenti come “The Best Thing About Christmas”, “Agon”, “American Cryptids”, “Life Is” ed “Extreme Family” sono finite sulla piattaforma di condivisione video. Qui è apparso anche “In The Hands of Dante”, di Julian Schnabel, che doveva essere proiettato per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film di Schnabel, infatti, è finito su Vimeo in una versione troppo pulita per essere stata rubata da una sala di proiezione. La qualità audio e video era ottima, un aspetto che ha alimentato i sospetti su un possibile errore.

L’errore nelle impostazioni della privacy

Come scoperto dal sito specializzato, il leak del film di Schnabel, così come quello di tante altre pellicole, alcune delle quali in gara a Venezia, arriverebbero tutti da Augustus Color Srl. Pare infatti che la società di produzione abbia avuto un problema piuttosto rilevante con le impostazioni della privacy del proprio profilo su Vimeo: Augustus Color credeva forse di condividere i film solo con alcuni addetti ai lavori per ragioni professionali, ma in realtà i filmati erano impostati come pubblici e non come privati, permettendo in questo modo a chiunque di visionarli.

Non è chiaro se si sia trattato di un errore umano o di un malfunzionamento della piattaforma per la distribuzione di video. Intanto Augustus Color Srl, specializzata in color grading e post-produzione digitale, ha reso inaccessibile il proprio profilo su Vimeo. L’azienda, però, ha deciso di non rispondere a una richiesta di commento da parte di TorrentFreaks. Il sito specializzato, inoltre, ha notato che quello di Augustus Color non è un caso isolato: diversi film sono (o sono stati) pubblici su Vimeo, condivisi sulla piattaforma da quelli che sembrano essere account di aziende che lavorano nel settore.