Alessandro Basciano: età, ex fidanzata, denti, dove vive. Tutto su di lui

Chi è Alessandro Basciano: dall’ex fidanzata ai figli fino ai reality, Uomini e donne e il rapporto con la chirurgia.

Alessandro Basciano è un dj, influencer e modello. Nato a Genova nel 1989, dopo gli studi, comincia a lavorare come modello e in una concessionaria automobilistica di Roma che vende auto di lusso. Comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2019 quando partecipa, come corteggiatore, a Uomini e Donne. All’epoca, Basciano provò a conquistare il cuore della tronista Giulia Quattrociocche che gli preferì Daniele Schiavon.

La popolarità raggiunge le programma di Maria De Filippi gli apre le porte della casa del Grande Fratello Vip. E’ il 2021 quando, con la sesta edizione in corso, si unisce al cast dei concorrenti. La partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini cambia la sua vita perché, concluso il reality, comincia a girare l’Italia affermandosi come dj.

La vita privata di Alessandro Basciano: le ex compagne e i figli

Alessandro Basciano ha avuto una vita privata piuttosto movimentata. Ha avuto una relazione con Clementina Deriu, durata sei anni, e con cui ha avuto un figlio nel 2016, Nicolò. Nella casa del Grande Fratello, lui aveva raccontato di aver mantenuto buoni rapporti con la ex ma dalla versione della Deiu sembrerebbe che la rottura non sia stata pacifica. All’interno della casa del Grande Fratello, poi, ha conosciuto Sophie Codegoni di cui si è innamorato e con cui ha avuto la figlia Celine Blue nata il 12 maggio del 2023. La coppia, inoltre, è stata anche protagonista di una romantica proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia.

La relazione tra i due è finita nel 2023 e tra i due non sono mancate accuse varie. Dopo la rottura hanno provato a ricucire il rapporto ma ad oggi sono due genitori separati. Basciano, attualmente, vive tra Milano, città in cui risiede Sophie Codegoni con la figlia Celine e Roma dove vive il figlio Niccolò.

Basciano è stato, inoltre, al centro di rumors per la chirurgia estetica. In particolare, Basciano si sarebbe sottoposto ad un intervento per sfoggiare la dentatura perfetta che ha ora. Nonostante Basciano non abbia mai replicato direttamente alle voci, dalle foto del passato, sembra evidente il ricorso alla chirurgia estetica per correggere qualche piccolo difetto estetico. Basciano, a quanto apre, avrebbe ammesso di aver fatto qualche punturina alle labbra e di essersi anche sottoposto ad un intervento per migliorare l’aspetto delle orecchie che considerava “a sventola”.