Alessia Marcuzzi, la figlia è la sua fotocopia: eccole bellissime

Mia, la figlia di Alessia Marcuzzi, è cresciuta ed è diventata praticamente la fotocopia della conduttrice.

Nonostante sembri una ventenne, Alessia Marcuzzi è cresciuta ed oggi è una donna di 51 anni (spegnerà 52 candeline il prossimo 11 novembre, ndr) con due figli grandi: Tommaso, nato dalla storia d’amore con Simone Inzaghi, ha 23 anni mentre Mia, frutto del suo amore con Francesco Facchinetti, ha 13 anni. Se con Tommaso, la somiglianza, pur essendoci, non è così presente, quella con Mia è davvero impressionante.

Più cresce e più Mia ricorda una giovanissima Alessia Marcuzzi che cominciava a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ogni volta che la conduttrice e giudice di Tale e Quale show 2024 dopo l’addio di Loretta Goggi pubblica foto insieme alla figlia sui social, il web si scatena con like e commenti che sottolineano l’assurda somiglianza.

Mia Facchinetti è una piccola Alessia Marcuzzi: somiglianza incredibile tra mamma e figlia

Mia Facchinetti è nata nel 2011. A tredici anni, non solo è davvero molto alta, ma sfoggia anche lo stesso fisico di mamma Alessia. Pur ricordando molto anche papà Francesco Facchinetti, Mia è la miniatura di Alessia nei lineamenti e nei colori. Fisico asciutto e snello, gambe lunghe e slanciate, sorriso meraviglioso, capelli lunghi e biondi e tante, piccole lentiggini sul viso esattamente come quelle della conduttrice.

Guardandole, infatti, sembrano l’una il prolungamento dell’altra al punto che, nelle foto in cui sono riprese di spalle, sembra quasi di vedere la stessa persona. Tra mamma e figlia c’è un rapporto davvero speciale. Pur essendo molto complice della propria bambina, la conduttrice non ama mescolare i ruoli: il loro, infatti, è un rapporto basato sulla fiducia, ma è pur sempre un rapporto tra mamma e figlia e non tra due amiche.

Alessia, infatti, ha ammesso di essere una mamma molto severa: “Se do punizioni? Io sono un po’ signorina Rottermaier. A Mia, che ha il telefonino da quest’anno, e frequenta la seconda media, glielo tolgo o glielo do in orari particolari. Ad esempio a tavola non si usa, la sera solo 20 minuti”, ha raccontato la conduttrice in un’intervista rilasciata ai microfoni di Caterina Balivo nel corso di una puntata de La volta buona.

Mamma molto presente, Alessia si concede spesso anche dei viaggi con i figli, in particolare con Mia che, più cresce, e più assomiglia fisicamente alla mamma avendo, però, una propria personalità e un carattere tutto suo.