Alessia Pecchia: età, fidanzato, studi, foto Instagram. Tutto sulla ballerina di Amici

Chi è Alessia Pecchia, ballerina di Amici 2024 e allieva di Alessandra Celentano. Tutto quello che c’è da sapere su di lei.

La scuola di Amici di Maria De Filippi ha riaperto ufficialmente i battenti lo scorso 29 settembre portando nella scuola nuovi allievi. Tra i ballerini che hanno provato a conquistare una maglia, riuscendoci, c’è Alessia Pecchia che è entrata nella scuola come prima allieva dell’attuale edizione. Ballerina di latino, è riuscita a conquistare non solo una maglia ma soprattutto la fiducia di Alessandra Celentano.

E’ stata l’insegnante di danza classica, infatti, a darle la preziosa maglia che, dopo averla vista ai provini nelle passate edizioni del talent show, ha notato i suoi miglioramenti. La Celentano ha voluto Alessia nella scuola per la musicalità, la presenza scenica, ma soprattutto per le doti fisiche. Nel consegnarle la maglia, tuttavia, l’insegnante l’ha esortato a lavorare tanto e a fidarsi di lei anticipandole anche la necessità di seguire un’alimentazione studiata per lei dalla nutrizionista.

Entusiasta dell’occasione che le è stata offerta, Alessia è entrata nella scuola cominciando subito a lavorare e a seguire un’alimentazione adatta alle sue esigenze, ma chi è la ballerina di Amici?

Tutto su Alessia Pecchia: ecco chi è davvero la ballerina di Amici 2024

Originaria di Fondi, in provincia di Latina, Alessia ha 23 anni e vive a Roma. Inizia a studiare danza quando aveva 4 anni scoprendo di avere per quest’arte una vera e propria passione. Inizialmente, tuttavia, ha studiato hip hop per poi, a 9 anni, appassionarsi alle danze latine che non ha più lasciato e di cui si è perdutamente innamorata.

“Danzare è la mia vita. Se ho il raffreddore e danzo il raffreddore va via, è la mia medicina. La danza fa uscire me stessa al 100%”, dice di sè Alessia come si legge su WittyTv. Nonostante l’amore per la danza, tuttavia, Alessia non ha messo da parte gli studi e, attualmente, studia ingegneria. Non si sa, tuttavia, se sia fidanzata perché sul profilo Instagram, seguito da più di 30mila followers, non ci sono indizi che facciano pensare alla presenza di un fidanzato nella sua vita.

Alessia, attualmente, è concentrata sulla danza e la propria carriera che potrebbe spiccare il volo grazie ai consigli di Alessandra Celentano ce, volendola nella scuola, ha detto: “Ha gioia nel ballare e un bellissimo movimento. Questa cosa è molto importante. Mi piace come balli, il tuo movimento. Una cosa che non posso negare: una forma fisica un po’ da mettere a posto”.