Ha respinto le accuse di violenza sessuale ed estorsione, contenute nella denuncia dell’ex concorrente del Grande Fratello vip Antonio Medugno, Alfonso Signorini che oggi è stato sentito dai pm di Milano da indagato, sulla base della querela.

Si è presentato spontaneamente davanti ai pm

Il giornalista e conduttore tv si è presentato spontaneamente davanti ai pm, che indagano sulla vicenda di cui ha parlato Fabrizio Corona nel suo format ‘Falsissimo’.

Signorini, assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, si è difeso con dichiarazioni spontanee e rispondendo alle domande. E ha fornito una versione totalmente in contrasto con la denuncia di Medugno.

Intanto, il 23 dicembre era già stato ascoltato, sempre da indagato e su sua richiesta, anche Corona iscritto per revenge porn sulla base della denuncia di Signorini.

Querela presentata dopo che nelle scorse settimane l’ex “re dei paparazzi”, attraverso il format ‘Falsissimo’, ha accusato, in sostanza, Signorini – che intanto si è autosospeso dai suoi impegni con Mediaset, tra cui la conduzione del GF – di aver portato avanti un “sistema” di favori sessuali richiesti – questa la versione dell’ex agente fotografico e pure quella di Medugno in pratica – ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa “casa”.

Accuse che oggi, sentito dai pm per oltre tre ore, Signorini ha respinto, rivendicando la sua correttezza e professionalità e parlando anche del tema delle chat. Proprio il fascicolo sul revenge porn ha consentito di sequestrare foto, video e chat e ha indotto Medugno, che partecipò nell’edizione 2021-2022, a farsi avanti e a denunciare Signorini.