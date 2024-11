Alice Campello e Morata sono tornati insieme? Cosa si sa

Alice Campello e Alvaro Morata, dopo aver annunciato la fine del matrimonio, alimentano le speranze di un ritorno di fiamma con una foto.

Alvaro Morata e Alice Campello, sposati con una cerimonia da favola e genitori di quattro bambini, hanno regalato ai fan una vera e propria favola d’amore. Tuttavia, anche le storie più belle non sempre hanno un lieto fine come testimonia l’annuncio con cui la coppia ha annunciato la separazione. Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che, dopo averli visti innamorati e uniti durante le vacanze estive, hanno dovuto fare i conti con un annuncio davvero inaspettato.

Tra gli ammiratori della coppia, quelli più romantici, continuano a credere in un ritorno di fiamma. Ad alimentare tale speranza è una foto condivisa sui social dall’influencer in cui compare la fede che era scomparsa dopo la separazione. Morata e la Campello, dunque, hanno deciso di riprovarci?

Alice Campello e Alvaro Morata: la verità sul presunto ritorno di fiamma

Dopo il trasferimento di Alvaro Morata al Milan, anche Alice Campello è tornata in Italia insieme ai quattro figli. Il calciatore e l’influencer, dopo la separazione, sono stati pizzicati più volte insieme ai loro bambini facendo sognare i fan che sperano che tutto si sistemi. Finora, però, il sogno di un ritorno di fiamma tra i due sembrava improbabile, ma una foto in cui sulla mano di Alice è riapparsa la fede, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi di lui e dei fan di lei.

Nella foto che, in poco tempo, è diventata virale, la Campello indossa un accappatoio e, mentre si osserva allo specchio, all’anulare della mano destra, appare la fede. La presenza dell’anello non è passata inosservata perché, negli ultimi tempi, sulle mani della Campello, non c’era alcun gioiello.

Tuttavia, non è assolutamente chiaro se l’anello indossato dall’influencer nella foto che vedete qui in alto sia effettivamente la fede nuziale o un altro tipo di gioiello perché quello originale era in oro mentre quello della foto è in argento. Tra la Campello e Morata, dunque, la situazione sembrerebbe non essersi ricomposta. Tuttavia, la scelta di tornare a vivere in Italia, nonostante amasse la Spagna, lascia sperare i fan più romantici.

Ad oggi, tuttavia, dietro la scelta della Campello di rientrare in Italia dopo anni vissuti fuori c’è la volontà di permettere a Morata di continuare ad avere un rapporto quotidiano con i quattro figli.