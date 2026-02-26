Ospite internazionale della terza serata del Festival di Sanremo, Alicia Keys porta all’Ariston la sua voce potente e il suo pianoforte, in duetto con Eros Ramazzotti sulle note de “L’aurora”. Un incontro tra due mondi musicali uniti dal segno dell’emozione.

Alicia Keys, nata Alicia Augello Cook, a New York il 25 gennaio 1981, è una delle figure più influenti dell’R&B contemporaneo. Cantautrice, pianista e produttrice, ha vinto 17 Grammy Awards e venduto oltre 90 milioni di copie nel mondo, imponendosi come l’artista R&B più certificata del millennio negli Stati Uniti.

Cresciuta nel quartiere di Hell’s Kitchen, inizia a studiare pianoforte a sette anni, formandosi sui classici come Chopin e Beethoven, e scrive la sua prima canzone a quattordici anni.

Il debutto arriva nel 2001 con Songs in A Minor, trainato dal successo planetario di Fallin’, che le vale cinque Grammy in una sola notte. Seguono album fondamentali come The Diary of Alicia Keys, con l’hit If I Ain’t Got You, e As I Am, che contiene No One. Nel 2009 conquista le classifiche mondiali con Empire State of Mind, in duetto con Jay-Z, diventato un inno a New York. Negli anni pubblica lavori come Girl on Fire, Here, Alicia e Keys, fino al più recente Santa Baby, uscito dopo la fondazione della sua etichetta indipendente. Parallelamente alla musica, è attiva nel sociale e nel sostegno ai diritti civili, oltre ad aver firmato nel 2023 il musical Hell’s Kitchen, ispirato alla sua vita.

Sul piano privato, nel 2010 ha sposato il produttore Swizz Beatz, da cui ha avuto due figli, Egypt e Genesis. Stasera a Sanremo, la sua voce soul promette uno dei momenti più intensi del Festival.