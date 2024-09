Alta tensione a Mattino 4: cosa è successo in diretta su Mediaset

Alta tensione a Mattino 4: un acceso botta e risposta in diretta costringe Federica Panicucci e Roberto Paoletti ad intervenire.

La stagione televisiva di Mediaset è ufficialmente ricominciata sia su canale 5 che su Rete 4. Protagonista indiscussa della programmazione mattutina è sicuramente Federica Panicucci che, non solo conduce Mattino 5, ma anche Mattino 4 con Roberto Paoletti. Proprio nel corso della puntata di Mattino 4 trasmessa il 13 settembre, in diretta, è accaduto davvero di tutto quando i due conduttori hanno aperto la discussione sul caso di Palermo ovvero sull’adolescente che ha ucciso i genitori e il fratellino di 12 anni.

In studio, con i due conduttori, c’erano anche Patrizia Groppelli e Sabina Negri, protagoniste di uno scambio di opinioni abbastanza infuocato. I toni, infatti, hanno raggiunto livelli tali da aver costretto sia la Panicucci che Paoletti ad intervenire mettendo fine alla discussione.

Mattino 4: lite in studio sotto gli occhi di Federica Panicucci e Roberto Paoletti

Nel corso della puntata di Mattino 4 in onda il 13 settembre 2024, Federica Panicucci e Roberto Paoletti si sono soffermati sul caso di Palermo lasciando la parole ai propri ospiti con Sabina Negri che, dell’adolescente, ha parlato così: “Non mi sembra affatto sia diabolico…Mi sembra un ragazzo con tante fragilità che sta tanto male, magari con un carico di aspettative addosso…”.

L’opinione della Negri, però, ha scatenato la dura reazione di Riccardo Signoretti, ma soprattutto di Patrizia Groppelli: ” E’ tutto molto chiaro…La Negri difende sempre e solo i delinquenti…Tu hai difeso anche la Pifferi…Vivi nel tuo mondo…”, le due parole della Groppelli a cui la Negri ha prontamente risposto.

“Io non difendo i delinquenti…Io capisco… Adesso facciamo il quarto morto perché gli infliggiamo una croce? Muori anche tu…Dovrebbe andare in comunità ed essere recuperato…”, le parole della Negri che è rimasta ferma sulla propria posizione con la Groppelli che, stanca di ascoltarla, ha chiesto l’intervento di Roberto Paoletti e la Panicucci.

La tensione tra la Negri e la Groppelli, però, non è finita qui perché le due opinioniste di Mattino 4 hanno battibeccato anche quando la Negri ha richiamato l’attenzione sulla vita in carcere: “Non avete idea com’è stare 10 anni in carcere…Sei distrutto…C’è il recupero…Perché in questo Paese diamo l’ergastolo?”.

Anche in questo caso la Groppelli non ha nascosto il proprio disaccordo: “Ma ti stai ascoltando? Vanno in carcere perchè hanno commesso dei delitti…” con Federica Panicucci e Roberto Poletti che hanno mostrato di essere abbastanza perplessi al punto da commentare così le parole della Negri: “Liberiamoli tutti allora…” .