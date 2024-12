Qualcuno ha preso il posto del principe William e non si tratta del trono, ma quello del “più desiderato” tra le dame da marito

E’ vero, il Principe William non è più “sulla piazza” da un pò, ma pochi hanno dimenticato le stragi di cuore che ha perpetrato quando ancora era lo scapolo d’oro d’Inghilterra. Fortunata Catherine Middleton che l’ha conquistato, ma le giovani di oggi, e aspiranti aristocratiche non devono disperare.

La famiglia reale britannica può regalare nuovi sogni, grazie ad un giovane che sta catturando l’attenzione, non solo per il suo fascino, ma anche per il suo modo di fare, riservato e poco propenso alle luci dei riflettori.

Si chiama Samuel Chatto ed è il figlio di Lady Sarah Chatto nonché nipote della principessa Margaret: il ragazzo si sta facendo notare non per gli abiti griffati o le apparizioni ai balli di gala, ma per le sue ceramiche e la dedizione al benessere interiore.

Una personalità fuori dagli schemi

Samuel Chatto, per gli amici Sam, ha 27 anni e sta offrendo ai media un lato meno convenzionale della monarchia. La sua linea di successione al trono, vanta il 29esimo posto, ma ha scelto di stare alla larga dai doveri tradizionali reali, concentrandosi piuttosto su una vita da artista e da insegnante di yoga.

La passione per l’arte, che lo rende un pò simile a Lady Middleton, è stata il punto di partenza del suo viaggio. Laureato in Storia dell’Arte all’Università di Edimburgo nel 2018, Samuel ha poi seguito un apprendistato in una piccola bottega di ceramica in Scozia, dove ha scoperto un amore per l’argilla che non ha più abbandonato. Da allora, ha trasformato questa passione in una carriera, aprendo il suo studio di ceramica nel West Sussex. Qui trascorre le giornate creando pezzi unici cotti a legna, un mix di funzionalità e creatività che riflette la sua visione intima e meditativa della vita.

L’artista reale non si limita alle ceramiche. Dopo un’esperienza formativa in India, Samuel è diventato come già accennato un istruttore di yoga, un’altra dimensione della sua personalità che lo distingue dagli altri membri della famiglia. Condividendo spesso pillole di saggezza e immagini di paesaggi mistici sui social, ha costruito una piccola comunità virtuale composta da quasi 100.000 follower. La sua scelta di seguire una dieta vegana e il suo focus sul “nutrire l’anima” lo hanno reso un esempio per i giovani che cercano un equilibrio tra ambizioni professionali e crescita personale.