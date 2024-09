Amadeus e Giovanna Civitillo….due cuori e una casa da sogno. Dove vive la coppia

Amadeus e Giovanna Civitillo sempre più uniti e innamorati nella loro casa da sogno: la coppia vive in un nido d’amore stellare.

Amadeus e Giovanna Civitillo si amano da anni e con il tempo si sono innamorati sempre di più come mostrano sui social condividendo foto dei momenti che trascorrono insieme. Giovanna, oltre ad essere la moglie di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, questo il vero nome di Amadeus, è anche la sua prima fan al punto da supportarlo in ogni sua scelta. Amadeus, infatti, ha deciso di lasciare la Rai e di tuffarsi nella nuova avventura professionale sul Nove potendo contare sul sostegno totale di Giovanna che, invece, è rimasta in Rai, nel cast fisso di “E’ sempre mezzogiorno”.

In occasione del debutto di Amadeus sul Nove, Giovanna ha così scritto una dolcissima dedica al marito. “Ci siamo Amore mio. Oggi inizia la tua nuova avventura. Da oltre 20 anni, condividiamo ogni momento della vita privata e professionale, e so perfettamente quanta passione, dedizione e onestà metti in tutto quello che fai e soprattutto, so quanto ti piacciono le nuove sfide. Divertiti e fai divertire il tuo pubblico come hai sempre fatto!!!”, le parole di Giovanna che, con Amadeus e il figlio Josè, vive a Milano in una casa davvero da sogno.

La casa da sogno di Amadeus e Giovanna Civitillo: come è arredata

Amadeus, originario di Ravenna, e Giovanna Civitillo, napoletana, hanno scelto di vivere a Milano, città che permette ad entrambi di raggiungere più facilmente il lavoro. La coppia vive a Citylife, uno dei quartieri più esclusivi di Milano dove vivono anche altri vip come Chiara Ferragni, Fedez e Diletta Leotta. Il conduttore e la moglie vivono al quindicesimo piano di un grattacielo a Corso Sempione, a Milano, con vista su CityLife.

La casa di Amadeus è molto luminosa e ha il parquet in tutta le stanze arredate con uno stile moderno e molto elegante. Il colore predominante è il bianco: di questo colore, infatti, sono i divani e la parete attrezzata presente nella zona giorno. Anche la camera da letto sembrerebbe essere arredata con elementi nei toni del bianco e del dorato. La cucina, invece, è molto più colorata con mobili fucsia e un maxi frigorifero in acciaio.

Anche la cucina, inoltre, è molto spaziosa ed è il regno di Giovanna che ama cucinare e preparare i suoi manicaretti. A rendere più intima la casa è il gran numero di foto di famiglia sparse per tutta la casa.