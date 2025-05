Dopo la finale di Amici 24, la ballerina Alessia Pecchia svela tutta la verità sul suo rapporto con il cantante Luk3.

Le luci sulla scuola di Amici di Maria De Filippi si sono ormai spente con la vittoria del ballerino Daniele e, in attesa della nuova edizione che porterà tra i banchi nuovi allievi, i riflettori sono ancora puntati sui ragazzi che, per otto mesi, hanno sognato, pianto e studiato per trasformare la passione per la danza e la musica in un vero lavoro. Convivendo nella stessa casetta e condividendo le stesse emozioni e gli stessi sono, sono nate amicizie come quella di Alessio e Daniele ma anche amori che continuano anche fuori dalla casa.

Trigno e Chiara, infatti, sono sempre più uniti come come Jacopo Sol e Francesca che sono usciti allo scoperto soltanto le ultime settimane della loro permanenza nella scuola. Un’altra coppia che ha fatto sognare il pubblico è quella di Alessia Pecchia e Luk3, ma cos’è successo tra i due al termine di Amici?

Alessia e Luk3: cos’è successo dopo Amici

Durante una puntata speciale di Verissimo dedicata ai finalisti di Amici, Alessia si è raccontata ai microfoni di Silvia Toffanin che le ha subito chiesto notizie sul suo rapporto con Luk3. La ballerina ha spiegato che, dopo la finale, l’ha sentito ed è stata in videochiamata con lui per un’ora per poi prendere un appuntamento per vedersi. Essendo uscito ad aprile, Alessia non nega di aver sentito fortemente la mancanza di Luca (questo il vero nome del cantante, ndr) che l’ha colpita sin dall’ingresso nella scuola.

“Questo periodo in cui Luca non c’è stato in casetta, io ho scritto un diario per lui, in cui gli raccontavo le mie emozioni, quello che mi capitava. Lui invece, mi ha mandato una foto al giorno e quando ho riaperto whatsapp ho trovato montagne di foto“, ha svelato la ballerina che, sul futuro, dice – “Ho trovato una persona speciale. Abbiamo fatto un percorso inverso a quello solito: per noi è più facile stare sul divano in pigiama che uscire a mangiare la pizza”.

Nel corso dell’intervista, in studio, è anche arrivato Luk3 che non ha nascosto l’entusiasmo per quello che accadrà, in futuro, con Alessia: “Sono contentissimo di questa nuova vita, una vita nuova per tutt’e due. E felice di avere accanto una persona che mi supporta, anche nel mio fare musica. E’ bellissimo”. Entrambi, dunque, sono pronti a viversi lontano dalle telecamere.