Dopo la finalissima di Amici, un allievo esce allo scoperto con una dichiarazione pubblica e scatena l’entusiasmo dei fan.

I riflettori sulla scuola di Amici non si sono ancora spenti nonostante sia trascorsa una settimana dalla finalissima e dalla vittoria di Daniele Doria, vincitore assoluto della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi, ma anche della categoria ballo. Dopo mesi trascorsi nella famosa casetta Mediaset, per i finalisti di Amici è arrivato il momento di spiccare il volo con interviste e impegni vari.

Tutti, poi, sono ritornati dalle rispettive famiglie riabbracciando i genitori, fratelli, sorelle ma anche gli amici, compresi quelli incontrati nella scuola stessa e da cui per cause di forza maggiore hanno dovuto separarsi. A tal proposito, per un allievo è così arrivata una dichiarazione pubblica che ha lasciato i fan senza parole.

Il messaggio per Daniele dopo la finale di Amici: chi gli ha scritto “ti amo”

Se i fan di Nicolò, grande assente della finalissima di Amici 24 sono ancora arrabbiati con la giuria al punto da aver criticato un gesto social di Amadeus, i fan di Daniele Doria sono al settimo cielo non solo per la vittoria del proprio beniamino, ma anche per l’affetto e i complimenti che sta ricevendo sia dal pubblico che dai colleghi.

Tra i messaggi più belli ricevuti da Daniele, infatti, c’è quello di Alessio Di Ponzio, allievo di Amici 24 che ha dovuto abbandonare la scuola a causa di un infortunio. L’avventura di Alessio si è fermata prima dell’inizio del serale e il suo addio ha lasciato l’amaro in bocca agli altri allievi, in primis a Daniele con cui era nata una bellissima amicizia.

Nonostante la separazione forzata, l’affetto tra i due ballerini esiste ed è tangibile come dimostra il modo con cui Alessio ha scelto di salutare il vincitore di Amici 24 e il suo ritorno sui social.

Tornato a casa, Daniele, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui appare addormentato sul divano circondato dalla coppa e da vari cimeli. Tra i tanti commenti, i fan hanno immediatamente notato quello di Alessio che ha scritto: “Ti amooo”, Due parole che, però, dimostrano il profondo legame nato tra i ballerini nella scuola di Amici e che, sicuramente, continuerà anche nella vita.

Tra i tanti commenti, poi, ci sono anche i complimenti dei ballerini professionisti di Amici che hanno lavorato per tutto l’anno con Daniele assistendo alla sua incredibile crescita artistica.