Amici, che fine ha fatto Serena. Eccola oggi, molto cambiata

Ricordate Serena, la ballerina di Amici che nella scuola ha avuto una storia con il cantante Albe? Ecco com’è diventata.

In 24 edizioni, sono tantissimi gli allievi che hanno realizzato i propri sogni nella scuola di Amici. Cantanti e ballerini, grazie all’avventura nella scuola di Maria De Filippi, riescono a trasformare quella che è una semplice passione in un vero e proprio lavoro. Sono tantissimi, infatti, gli artisti che, oggi, sono delle vere e proprie icone del mondo dello spettacolo e che sono nate proprio ad Amici come Emma Marrone, Annalisa, Alessandra Amoro, Angelina Mango, Stefano De Martino, The Kolors, Irama e Gaia solo per citarne qualcuno.

Nelle ultime edizioni, inoltre, ci sono stati altri allievi che hanno conquistato le attenzioni del pubblico, ma anche degli addetti ai lavori. Tra questi c’è sicuramente Serena Carella che ha partecipato all’edizione di Amici vinta da Luigi Strangis. All’interno della scuola, Serena ha fatto sognare i fan anche per la storia con Albe che, oggi, è finita. Da quell’avventura sono trascorsi tre anni, ma cosa fa e com’è diventata Serena?

Serena Carella: cosa fa e com’è diventata l’ex allieva di Amici

Grazie all’avventura nella scuola di Amici, Serena Carella ha trascorso un anno a New York avendo vinto una borsa di studio presso la New York: la Alvin Ailey American Dance. Conclusi i dodici mesi, la Alvin Ailey American Dance le ha rinnovato la borsa di studio e Serena ha così deciso di restare a New York dove sta continuando a studiare per perfezionare la propria tecnica da ballerina.

L’ex allieva di Amici, così, si è stabilità a new York tornando in Italia solo per le vacanze e per trascorrere qualche giorno con la propria famiglia. Nella Grande Mela, oltre a perfezionarsi come ballerina, la Carella sta crescendo ed oggi è una giovane e bellissima donna.

Capelli biondi e ricci, fisico in perfetta forma e viso acqua e sapone per la ballerina che, sui social, pubblica diversi contenuti delle proprie giornate americane condividendo con i fan che la seguono sin dai tempi di Amici, tutte le sue avventure e le sue emozioni. A New York, oltre ad aver trovato la propria strada professionale, Serena ha anche un gruppo di amici con cui ha recentemente festeggiato il suo 22esimo compleanno. Pur essendo ancora giovanissima, dunque, Serena ha le idee chiare sul proprio futuro e chissà che un giorno non possa tornare ad Amici come professionista.