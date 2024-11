Amici, spoiler 3 novembre: eliminato, ospiti, sfide. Cosa succederà

Cosa accadrà nel pomeridiano di Amici 2024 in onda domenica 3 novembre? Ecco gli spoiler clamorosi della nuova puntata.

Puntata imperdibile quella di Amici 2024 in onda domenica 3 novembre, alle 14 su canale 5. Come ogni settimana, la domenica pomeriggio della rete ammiraglia di Mediaset è dedicata ai sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia. L’avventura dei ragazzi è cominciata da poco più di un mese ma i colpi di scena sono stati già tanti e, come svelano gli spoiler di Superguidatv, nella prossima puntata, saranno ancora di più.

A vivere momenti davvero difficili sarà un cantante della squadra di Anna Pettinelli che, a causa della violazione del regolamento, rischierà di essere espulso e di dover, così, rinunciare definitivamente al sogno di restare nella scuola di Amici fino alla fase serale. Non mancheranno, inoltre, sfide e discussioni tra i professori.

Spoiler Amici 2024: TrigNo a rischio espulsione, chi va in sfida

Il regolamento della scuola di Amici torna a mettere nei guai i concorrenti. In particolare, nel pomeridiano del 3 novembre, TrigNo sarà a rischio espulsione perché tra tutti gli allievi è quello che non rispetta la maggior parte delle regole. Dopo essere stato rimproverato da Alessandra Celentano e Anna Pettinelli per aver pubblicato una storia sui social, il cantante finirà anche nel mirino della produzione.

La proposta di espulsione sarà appoggiata da Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Deborah e Rudy Zerbi. Lorella Cuccarini, invece, come svelano gli spoiler di Superguidatv, non sarà d’accordo con l’espulsione mentre Anna Pettinelli deciderà di dargli un’ultima possibilità utilizzando il cartellino giallo e impedendogli di esibirsi nel corso della puntata. Spazio, poi, alle gare di ballo e di canto che porteranno in sfida due allievi.

A giudicare la gara di ballo sarà Oriella Dorella mentre per il canto ci saranno Michelangelo e Noemi. In base alla classifica stilata dai due giudici, finiranno in sfida Sienna e Ilan.

A rischiare la permanenza nella scuola sarà, ancora una volta, Luk3 che continua a non convincere Anna Pettinelli. Quest’ultima proporrà di sostituirlo con un altro allievo scatenando la dura reazione di Lorella Cuccarini, insegnante di Luck3. Tra le due insegnanti ci sarà una dura discussione con la Cuccarini che, non solo difenderà Luk3 ma inviterà la collega a pensare ai suoi allievi senza mettere in discussione quelli degli altri.

Infine, proprio Luk3 vincerà la sfida essendo risultato ultimo della gara di canto della settimana scorsa così come Teodora che potrà continuare a ballare sotto la guida dell’insegnante Deborah Lettieri.