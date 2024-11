Anna Falchi, chi è e cosa fa il suo nuovo compagno: la vita privata della conduttrice

Anna Falchi ha un nuovo compagno, ma chi è e cosa fa l’uomo che ha rubato il cuore della conduttrice? Tutto su di lui.

Anna Falchi è il sogno proibito di tanti italiani che, dopo averla conosciuta come attrice, continuano a seguirla oggi che si è reinventata conduttrice. Ogni giorno, infatti, entra nelle casa degli italiani come padrona di casa dello storico programma di Raidue “I fatti vostri”. Sempre bellissima e in splendida forma, la Falchi non ha mai messo il lavoro davanti all’amore vivendo con passione anche le sue relazioni.

Tra gli amori del passato spiccano quelli con Fiorello e Max Biaggi. Nel 2005 ha sposato con una cerimonia da favola l’imprenditore Stefano Ricucci, ma un anno dopo, il matrimonio è finito. Uno degli uomini più importanti della vita della Falchi, poi, è sicuramente Denny Montesi dal quale ha avuto una figlia, Alyssa Montesi. Negli ultimi anni, poi, ha avuto una relazione con Andrea Ruggeri, ma negli scorsi mesi, al suo fianco, è apparso un nuovo compagno.

Chi è Simone Barbato, il nuovo fidanzato di Anna Falchi

Anna Falchi, negli ultimi anni, è diventata molto riservata evitando di parlare della propria vita privata. Tuttavia, una paparazzata ha svelato la presenza di un nuovo compagno nella sua vita ovvero Simone Barbato con cui è stata pizzicata per le strade di Roma, città in cui vive. A beccarli insieme è stato il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato le foto della nuova coppia tra baci, abbracci e varie effusioni.

Non si sa come si siano conosciuti, ma Simone Barbato e la Falchi appartengono a due mondi diversi. Se la Falchi lavora da anni nel mondo dello spettacolo, Simone Barbato ha intrapreso una strada professionale opposta. Il nuovo fidanzato della conduttrice de “I fatti vostri” ha 34 anni, ed è uno psicologo clinico e digitale. Inoltre, è tra i co-fondatori di un’azienda che opera proprio nel settore della psicologia digitale.

Pur essendo ancora molto giovane, inoltre, è stato anche docente dell’Università di Cassino. Nel suo curriculum spunta anche una partecipazione alla prima stagione dello show di Amazon Prime Video Celebrity Hunted: Caccia all’uomo prodotto da Endemol Shine.

Della relazione con Simone Barbato, tuttavia, la Falchi non ha mai rilasciato dichiarazioni preferendo vivere tutto lontano dalle luci dei riflettori dopo essere stata per anni la protagonista indiscussa del gossip italiano.