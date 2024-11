Anna Lou Castoldi: età, fidanzato, studi, dove vive, genitori famosi

Tutto su Anna Lou Castoldi: le curiosità e quello che c’è da sapere sulla figlia di Morgan e Asia Argento.

Anna Lou Castoldi è una protagonista indiscussa di Ballando con le stelle 2024. Annunciata come ultima concorrente dell’attuale edizione del programma di Milly Carlucci, Anna Lou si è messa subito in mostra dando vita ad esibizioni perfette insieme al maestro Nikita Perotti, al suo primo anno da maestro di ballo dello storico programma di Raiuno. Oltre ad aver sfoggiato le sue doti ballerine, Anna Lou si sta facendo conoscere come persona raccontandosi senza filtri davanti alle telecamere di Raiuno.

Settimana dopo settimana, prima di scendere in pista, la Castoldi apre il proprio cuore svelando dettagli della sua vita privata. Anna Lou sta mostrando anche le sue fragilità raccontando il rapporto con i genitori, entrambi famosissimi.

Tutto su Anna Lou Castoldi: ecco chi è la concorrente di Ballando con le stelle 2024

Anna Lou Castoldi nasce il 20 giugno 2001 a Lugano, in Svizzera, ed è la figlia di due forti personalità e personaggi famosi. La madre è Asia Argento, figlia del regista Dario Argento mentre il padre è Marco Castoldi, in arte Morgan. Anna Lou cresce in una famiglia di artisti appassionandosi, a sua volta, non solo alla musica, ma anche al mondo del cinema. Si iscrive così all’Accademia delle Belle Arti, dove studia Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo, Regia e Scrittura Creativa e il suo debutto nel cinema arriva nel 2014, quando interpreta il ruolo di Aria nel film “Incompresa”, diretto dalla madre Asia Argento.

A 19 anni partecipa alla terza stagione della serie Netflix di successo “Baby”, in cui interpreta Aurora mentre nel 2024 accetta l’invito di Milly Carlucci di partecipare a Ballando con le stelle 2024 come concorrente. In passato, Anna Lou ha raccontato di aver vissuto momenti difficili a causa della depressione e dell’ansia. In un’intervista rilasciata a Francesca Fialdini, inoltre, ha rivelato di essersi “sempre vista come un mostro, oggi per il coraggio e l’impegno che sto dimostrando, mi darei un bell’otto!”.

Con un duro lavoro su se stessa, Anna Lou sta costruendo la sua vita: “Le stesse persone che mi avevano criticata all’inizio, ora si sono ricredute: sono riuscita ad abbattere dei pregiudizi, ho stupito e ho reso fieri i miei genitori e questo mi emoziona“, ha raccontato nel salotto del programma di Raiuno “Da noi a ruota libera”. Infine, per quanto riguarda la vita privata, Anna Lou è felice accanto alla compagna Dora con cui convive a Roma.