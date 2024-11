Anora: trailer, cast e trama del film vincitore della Palma d’oro a Cannes

Il 7 novembre esce in sala Anora, un film diretto da Sean Baker. Il film è stato presentato in anteprima assoluta alla 77ª edizione del Festival di Cannes, dove si è aggiudicato la Palma d’oro.

Tra i più apprezzati a Cannes, il film di Baker ha ricevuto pareri dalla critica molto positivi. È stato elogiato in particolare il coinvolgente e divertente spirito che alimenta la trama, sottolineando un’autorialità, quella di Baker, che non perde mai la sua forza espressiva.

Il regista Sean Baker, molto attivo nel mondo del cinema indipendente, è noto per aver diretto film come Tangerine (2015) e Red Rocket (2021). Al momento il suo film di maggior successo, come testimoniano anche gli incassi al botteghino, resta Un sogno chiamato Florida (2017), per il quale William Defoe ha ricevuto una candidatura ai premi Oscar. L’American Film Institute lo ha inoltre eletto come uno dei migliori 10 film dell’anno. Il 7 novembre il suo ultimo film, che sta già facendo molto parlare di sé, esce nelle sale italiane. Scopriamo trailer, cast e trama.

Anora: trama e trailer del film

Anora è una ragazza di 23 anni che vive con la sorella in un monolocale di Brighton Beach. Riesce a mantenersi lavorando tutte le notti in uno strip club a Manhattan. Grazie alla sua conoscenza del russo, alla ragazza viene affidato un cliente, Ivan, il ricchissimo figlio di un oligarca russo. Il ragazzo, attratto da Anora, le offre una cifra incredibile e irrinunciabile per diventare la sua ragazza per un’intera settimana.

Dopo una sola notte, Ivan chiede alla ragazza di sposarla e lei accetta. Questa decisione, che alimenta la furia della famiglia del ragazzo, scatena una serie di eventi particolari, quando uno dei tirapiedi della famiglia russa arriva in città per risolvere la questione “con ogni mezzo disponibile”.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 7 novembre.

Anora: il cast del film

La protagonista del film, Anora, è interpretata dall’attrice Mikey Madison (C’era una volta a… Hollywood, Scream, Monster). Il resto del cast è composto da diversi attori di origine russa come Jurij Borisov (Master i Margarita), Mark Ėjdel’štejn, Karren Karagulian e Aleksej Serebrjakov (Io sono nessuno).