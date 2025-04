Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano importanti novità sul trono di Gianmarco Steri che, a poche settimane dalla scelta, non ha pace.

Momento difficile per Gianmarco Steri che, a poche settimane dalla scelta, si ritrova a dover fare i conti con fastidi e incomprensioni varie con le sue corteggiatrici. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 23 aprile 2025, come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, non sono mancati momenti di tensione in studio con il tronista che si è ritrovato prima al centro di una forte discussione con Cristina Ferrara e poi di fronte alla clamorosa decisione di Nadia Di Diodato.

Quest’ultima, dopo essersi autoeliminata, è tornata in trasmissione in seguito al gesto di Gianmarco che ha deciso di andarle incontro convincendola a tornare. Tuttavia, nel corso dell’ultima registrazione, è stata proprio Nadia a lasciare nuovamente lo studio spiazzando il tronista.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri tra Cristina e Nadia, cosa sta accadendo

Con la decisione di Francesca Polizzi di eliminarsi definitivamente, Gianmarco Steri concluderà il proprio percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo una ragazza tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Alla luce di quanto accaduto in studio nel corso dell’ultima registrazione, però, il sì non è così scontato. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la registrazione del trono classico è cominciata con il filmato dell’esterna tra il tronista e Nadia durante la quale il tronista si è sbilanciato ammettendo di vedere già Nadia nella sua quotidianità, con parenti e amici.

Un’esterna forte e importante che ha provocato la reazione di Cristina che, ha prima litigato duramente con Nadia e poi si è scontrata con Gianmarco. Durante lo scontro tra la Ferrara e il tronista, Nadia ha deciso di lasciare lo studio spiegando di non sentirsi a proprio agio. La Di Diodato, inoltre, ha sottolineato come Gianmarco, nei suoi confronti, provi un interesse solo a livello caratteriale ma non fisico.

Di fronte alla decisione di Nadia di allontanarsi dallo studio, Gianmarco non l’ha seguita ma è rimasto in studio continuando a confrontarsi con Cristina. Un gesto importante quello del tronista che, a detta di molti, sceglierà proprio la Ferrara per la quale ha mostrato un forte interesse fisico sin dalle prime esterne.

Negli ultimi giorni, tuttavia, sul web, si sono diffuse voci secondo le quali Gianmarco potrebbe anche non scegliere abbandonando il trono da single. Le prossime registrazioni di Uomini e Donne, dunque, saranno decisive per il trono classico e la scelta di Gianmarco.