Scoppia la passione in esterna tra i protagonisti del programma di Maria De Filippi. Le anticipazioni di Uomini e Donne promettono scintille.

Grande passione nello studio di Uomini e Donne dove i sentimenti nascono puntata dopo puntata e dove non mancano vere emozioni. Dopo il ritorno in studio di ben tre coppie ovvero Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, in attesa del primo figlio e in procinto di sposarsi, sono state registrate le nuove puntate durante le quali è arrivato un bacio inaspettato e ricco di passione.

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione del 31 marzo 2025, è arrivato un vero e proprio colpo di scena. In esterna, due protagonisti non sono riusciti a trattenersi lasciandosi totalmente andare alla passione. E’ l’inizio di un nuovo amore?

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri scatenato, ecco chi ha baciato

Dopo l’allontanamento degli ultimi tronisti Alessio Pecorelli, Michele Longobardi e Chiara Pompei, sul trono di Uomini e Donne è rimasto il solo Gianmarco Steri. Quest’ultimo è diventato tronista subito dopo la scelta di Martina che gli ha preferito Ciro e, per lui, sono arrivate tantissime ragazze. Dopo vari incontri, il tronista ha scelto di concentrarsi sulla conoscenza di tre ragazze: Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato.

Inizialmente, Gianmarco è apparso subito molto preso da Francesca a cui ha dato il suo primo bacio da tronista. Nel corso delle puntate, Gianmarco ha ammesso di avere una forte attrazione fisica per Cristina Ferrara con cui, poi, c’è stato anche un bacio. A sorpresa, però, nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 31 marzo 2025 è arrivato il vero colpo di scena.

Gianmarco, infatti, si è lasciato andare alla passione con Nadia che, in punta di piedi , sta conquistando il cuore di Gianmarco che, invece, non ha gradito l’atteggiamento di Francesca e Cristina che, di fronte al bacio con Nadia, non hanno avuto reazioni. Il tronista ha perso totalmente la pazienza andando contro le due corteggiatrici per poi chiedere scusa a Nadia ammettendo di aver dato molta importanza al loro bacio.

La scelta di baciare Nadia e l’atteggiamento del tronista nei confronti della corteggiatrice ha convinto il pubblico di Uomini e Donne che la scelta è ormai alle porte. Gianmarco, dunque, sceglierà prima del previsto spiazzando i telespettatori del dating show di canale 5?